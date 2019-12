Avant 18 onns ha la societad aviatica Swissair fatg bancrut perquai ch'ils daners mancavan. Perquai n'han ins betg pudì pajar enavos dal tuttafatg credits entaifer il concern. Il Tribunal federal vegn tar la conclusiun che cun quests credits hajan ins mantegnì ils interess da la Swissair ord vista da lez temp. Perquai ha el refusà in plant da la liquidatura da la Swissair. Quella aveva fatg valair in donn da radund 280 milliuns francs per quel ch'ils inculpads avessan stuì surpigliar solidaric.

Dapi il 2003 marscha la liquidaziun dal relasch da la Swissair.

