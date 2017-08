Gruppa NZZ fa dapli gudogn

La gruppa da medias da la NZZ ha fatg l’emprima mesadad da l’onn in gudogn da bunamain 13 milliuns francs. Cumpareglià cun la medema perioda da l’onn passà è quai in plus da 7%. Dentant è la svieuta sa reducida per 3% sin 211 milliuns francs.

Bild in Lightbox öffnen. Las entradas da reclama sajan sa reducidas anc pli fitg che spetgà, numnadamain per 11%. Quai ha communitgà la gruppa da medias. Pli cuntentaivlas sajan las entradas dal martgà da lecturs e nizzegiaders. Restadas stabilas èn las entradas ord abunaments, vendita singula, occurrenzas u autras fatschentas. La seconda mesadad da l'onn vul la gruppa investir dapli en novas ed optimadas purschidas.