Gruppa Raiffeisen cun gudogn da record

La gruppa da bancas Raiffeisen ha augmentà ses gudogn il prim mez onn dal 2017 per 18% sin 434 milliuns francs. Tant tar las ipotecas sco er tar ils deposits da clientella hai dà creschaments, scriva la banca.

Il grond augment noda la gruppa Raiffeisen cun la fatschenta commerziala, ma era en la fatschenta cun ipotecas, la fatschenta da coc da la banca, ha quai dà in augment da 2%. Sco il schef da la banca Patrik Gisel scriva en la communicaziun, ha la banca nudà quest augment senza ch’ella ha stuì ir en dapli ristgs. Uschia saja la rectificaziun da la valur dal ristg da sperdita sin in bass da record da 213 milliuns francs. En cumparegliaziun cun l’entir volum da credit saja quai ina cumpart da 0,12%, ha ditg Gisel.

Quint annual probabel pli auts che l’onn passà

Per l’onn actual quinta la banca vinavant cun squitsch sin las marschas da tschains, ma quellas possian probabel vegnir surmuntadas cun in augment da volumen. En tut spetga la gruppa Raiffeisen cun in pli aut augment dal gudogn en cumparegliaziun cun l’onn avant.

