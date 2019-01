Malgrà pli paucas stizuns ha il Volg pudì augmentar la svieuta per 1,4% sin passa 1,5 milliardas francs.

Concret ha l'entira gruppa Volg fatg il 2018 ins svieuta dad 1,51 milliardas francs. Cumpareglià cun l'onn avant è quai in plus dad 1,4%. Il dumber da posts da vendita è l'onn passà sa diminuì per sis sin 924 stizuns, shops da tancadis e detaglists libers.

Dapli rauba ha il detaglist surtut pudì vender en butias da tancadis. La svieuta dals 94 «TopShops» als tancadis dad Agrola è creschida per 5,1% sin 270 milliuns francs. Il pli impurtant chanal da vendita restan las butias dal vitg da Volg. Tut las 588 da questas butias han pudì augmentar la svieuta per 1,8% sin 1,15 milliardas francs. En media ha ina butia dal vitg uschia fatg ina svieuta da 1,96 milliuns francs. In pli pauc bun onn han ils detaglists libers che vendan products da Volg gì. Els han fatg bun 13% damain svieuta – en tut anc 85 milliuns francs.

