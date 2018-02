La GSoA ed ils giuvens Verds han lantschà in'iniziativa per scumandar a la Banca naziunala, fundaziuns e cassas da pensiun d'investir en interpresas che produceschan material da guerra.

...raps per armas mazzan.

L'activista dad 86 onns ha lantschà l'iniziativa cun in acziun da spray.

La Gruppa per ina Svizra senz'armada «GSoA» ed ils Giuvens verds han lantschà oz a Berna in'iniziativa correspundenta per scumandar d'investir daners en interpresas che produceschan material da guerra. Ils iniziants vulan uschia impedir che la plazza da finanzas svizra saja anc pli fitg involvida en ils affars da concerns da guerra internaziunals, scrivan ils iniziants.

Tar talas interpresas tutgan quels che fan dapli che 5% da la svieuta annuala cun tals products. Betg inclus en tals products sajan armas da chatscha e da sport e la muniziun che tutga vitiers.

Scumandads duain vegnir permiss per emprests e credits sco era da cumprar u sa participar tar products finanzials. Plinavant oblighescha l'artitgel en la Constituziun la Confederaziun da sa metter en per in tal scumond tar bancas ed assicuranzas. Sche l'iniziativa vegniss acceptada avess la Confederaziun temp quatter onns da metter enturn ella.

Enfin ils 11 d'october 2018 han ils iniziants uss temp da rimnar las 100'000 suttascripziuns necessarias.

RR novitads 11:00