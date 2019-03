Banca Raiffeisen ha fatg in toc damain gudogn: Quel è sa reducì per prest 400 milliuns francs.

Motiv èn las rectificaziuns da valur sin participaziuns da l'anteriur schef da banca Pierin Vincenz.

Effects spezials muntan a 270 milliuns francs.

La banca Raiffeisen ha fatg in toc damain gudogn l'onn da fatschenta 2018. Sco la banca Raiffeisen orientescha, è il gudogn crudà sin 540,8 milliuns francs. Ils effects spezials che muntan a 270 milliuns han era influenzà il resultat. Cumpiglià en ils effects spezials èn per exempel er reservas da 70 milliuns per la filiala dad IT «Arizon» che la banca vul surpigliar cumplettamain anc avant la fin dal mais. Il resultat da fatschenta era cun 699,1 milliuns francs per 37% sut la valur da l'onn avant.

La Raiffeisen è però er creschida il 2018

Malgrà che la banca ha fatg damain gudogn, è ella creschida. L'onn passà ha ella survegnì 10'000 novs clients, uschia conferma il nov schef da la banca Heinz Huber. Ils clients han fidà a la banca daners novs en l'autezza da 6,3 milliardas francs. Er la fatschenta cun ipotecas ha la banca pudì schlargiar vinavant. En Svizra ha la Raiffaisen uschia ina cumpart dal martgà da bun 18%.

