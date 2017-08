Gudogn da la Swiss fa in sigl

Il gudogn da manaschi da la Swiss è creschì ferm l'emprim mez onn. El è s'augmentà per in terz sin 200 milliuns francs.

Il gudogn da manaschi EBIT, da la Swiss è s'augmentà per bun in terz sin 200 milliuns francs, cumpareglià cun l'onn passà. La Swiss inditgescha sco raschun ch'ils novs aviuns che sajan uss en funcziun, sajan pli effizients.

Svieuta ha la societad aviatica fatg 2,36 milliardas francs ils emprims sis mais, quai munta in plus da 3%. Per l'entir onn 2017 spetga la Swiss uss in pli aut gudogn da manaschi che l'onn passà. Enfin uss aveva ella quintà cun pli pauc gudogn.

RR novitads 09:00