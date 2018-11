Plinavant han ils 163 delegads da 246 bancas da la Raiffeisen elegì in nov cussegl d'administraziun. Nominads eran Karin Valenzano Rossi, Andrej Golob, Thomas Müller e Beat Schwab. Cun questas elecziuns hajan ils delegads e las delegadas da giu in cler votum per la renovaziun da la Raiffeisen. Il cussegl d'administraziun che consista danovamain da nov persunas na cumpiglia cun quai nagins commembers pli da l'èra da Pierin Vincenz.

Patrik Gisel ha demissiunà per immediat

Gia ier aveva Raiffeisen annunzià ch’il CEO Patrik Gisel sa retiria per immediat da tut sias funcziuns, e betg pir sin la fin da l’onn. Uschia duaja la debatta publica enturn sia persuna vegnir terminada e pussibilitar a la banca ina nov’entschatta.

