Per pudair chattar eventuals sbagls en il sistem dad e-voting da la Posta, duain hackers empruvar d'entrar quel, scriva la chanzlia federala.

Durant in mais duessan hackers da tut il mund empruvar da far il hacken il sistem dad e-voting da la Posta. Quai è il prim sistem svizzer dad e-voting ch'è verifitgà e pudess vegnir mess a disposiziun en tut la Svizra. La verificaziun, tranter auter cun l'attatga dals hackers, duess garantir che sbagls en il sistem vegnan chattads. Er il code dal sistem sto vegnir publitgà. Hackers che chattan sbagls relevants duessan er survegnir in'indemnisaziun.

L'introducziun dal sistem dad e-voting è fitg dispitaivla. Il chantun da Genevra ha mess sin glatsch lur project pervi da problems da segirezza. Er è vegnida lantschada in'iniziativa per scumandar l'e-voting, perquai ch'el saja in privel per la democrazia.

RR novitads 17:00