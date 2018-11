Il Forum Helveticum ha clamà ad in «Hackathon», ad in barat d'ideas tranter linguists, interprendiders, analists da datas, sviluppaders, designers ed auters experts a Turitg. La finamira da l'inscunter è stà da promover la plurilinguitad en Svizra. Era rumantschs han lavurà vid differentas ideas.

En connex cun ses giubileum da 50 onns ha il Forum Helveticum organisà in eveniment cun il titel «Plurilinguitad 4.0» a Turitg ils 23 fin ils 24 da november. La finamira da quest eveniment è stà da promover la plurilinguitad en Svizra en il futur en vista a la digitalisaziun.

Forum Helveticum Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il Forum Helveticum (FH) sa metta en per la chapientscha linguistica e culturala en Svizra. L'associaziun è vegnida fundada l'onn 1968. En emprima lingia sa deditgescha il FH a la diversitad linguista e s'engascha per la chapientscha tranter las quatter linguas.

Suenter intgins referats davart las schanzas da la digitalisaziun per il plurilinguissem è vegnì organisà ensemen cun opendata.ch in «Hackathon».

La finamira è stada da collavurar interdisciplinar tranter linguists, interprendiders, analists da datas, sviluppaders e designers vi dad in project e trair a niz open data. «Open data» uschia numnan ins datas ch'èn accesiblas a tuts sur l'internet.

Las participantas ed ils participants han pudì sa decider per in dals 15 projects preschentads ed elavurar soluziuns durant 24 uras. Tranter quels projects èn era stads differents projects che duessan promover il rumantsch.

«Il dicziunari davos la mieur»

In da quels projects rumantschs ha proponì Martin Cantieni, suprastant da la Pro Svizra Rumantscha (PSR). Numnà el in «hacker» è segiramain in zichel surfatg. Martin Cantieni ha dentant pudì persvader inqual. Uschia ha ina gruppa lavurà durant la fin d'emna passada vi da la realisaziun da ses project «il dicziunari davos la mieur».

L'idea davos quest project è d'elavurar in supplement per il navigatur, per chapir meglier texts rumantschs. Quai vul di suandant: Mintga giada, cura ch'ins legess in text rumantsch sin il computer, cumparess automaticamain la translaziun giavischada en in auter idiom u en auters linguatgs e quai cura ins giess cun la mieur dal computer sin il pled ch'ins na chapescha betg.

Quest project duess crear in pitschen supplement per il navigatur, per translatar pleds rumantschs ch'ins na chapescha betg en in auter idiom u en ina lingua estra.

La gruppa da lavur da radund sis persunas ha pudì producir durant il «Hackathon» in prototip che sa basa sin open data. Martin Cantieni è cuntent cun quest resultat e spera ch'ins possia cuntinuar cun quest project en il futur.

