Blers producents pitschens – che fan per exempel products a maun – han savens fadia da chattar ina via per vender ils products. In opziun per preschentar ils products al public sa chatta da nov en la stizun «sFachl» a Son Gagl.

La boxa persunala

La stizun cuntegn tut en tut bunamain 300 boxas nairas per vender products. La boxa ch’ins po affittar ha las mesiras da 56x36x26 centimeters. Ils custs per affittar la boxa dependan da la durada ch’ins vul exponer ils agens products.

Legenda: Quest spazi è affità. RTR, Lukas Quinter.

In mez onn custa per exempel 15 francs l’emna. La maina fatschenta Coco Künzle è fascinada da quell’idea. «Per blers pitschens producents èsi bler memia char dad affittar in’entira stizun. Nus dain ad els la pussaivladad da tuttina preschentar lur products.»

Legenda: Ina dunna d'enturn 90 onns expona qua ses products. Tranter auter chalzers per uffants pitschens. RTR, Lukas Quinter.

Cun ses um ha ella avert la stizun la sonda vargada. L’interess da la vart dals producents sco era dals cumpraders è stà grond. Fin ussa han els savì affittar gia 2/3 da tut ils spazis da vender.

Products creativs ed innovativs

Dad ureglins fin crema da mauns sa chatta dal tut en il «sFachl». Tranter auter era bindas igienicas da taila ch’ins sa lavar e puspè duvrar.

Nus na vendain betg products mabain istorgias ed emoziuns.

La pli giuvna expositura ha 9 onns e venda bischutaria e la pli veglia – envers 90 onns – venda chalzers da stgaina per uffants pitschens.

