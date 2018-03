20 francs per minuta – quest chasti ston ins pajar, sch'ins parchescha fallà a la staziun da Son Gagl. In aut chasti per parcar fallà. Quai ha però ses motivs.

Ils parcadis da la staziun da Son Gagl èn gist sper ils binaris. Sch'ins parchescha damai fallà, vul dir sur las lingias ora, lura blochesch'ins l'Appenzeller Bahn.

E quai n'ha betg mo consequenzas per in sulet tren, mabain per l'entir traffic da viafier: Il tren bloccà serra er giu la via als proxims trens. Uschia impedescha in auto in'entira rotscha da trens. L'onn 2017 èn 51 trens vegnids bloccads da 15 autos ch'eran parcads al lieu fallà. E quai chaschuna custs: i dovra vehichels che remplazzan ils trens bloccads e la viafier ha da pajar indeminisaziuns, perquai ch'ils passagiers manchentan la colliaziun.

Pli ditg e pli char

Quests custs supplementars duai il manischunz da l'auto ch'impedescha il traffic da viafier surpigliar cun pajar in chasti da 20 francs per minuta. Pli ditg che l'auto è parcà al fallà lieu e dapli trens che vegnan bloccads e pli auts ils custs che resultan.

Cun quest sistem da pajar vegni spert fitg char: Sch'ins impedescha la viafier per in'ura pajan ins gia passa 1'000 francs.

Vi da la signalisaziun na manchi betg

Pliras signalisaziuns fan attent sin la problematica: ina signalisaziun supplementara sin il palantschieu, ina sin las tavlas da parcar ed ina sin las uras da parcar. Per il directur da l'Appenzeller Bahn Thomas Baumgartner è quai cler avunda. E tuttina impedeschan radund 15 autos ad onn la viafier.

La signalisaziun è fitg clera. E savens funcziuna quai er. I dat paucs cas, ma quels èn gravants.

Renovaziun da la via da la staziun

La situaziun a la staziun da Son Giagl pudess dentant daventar pli pauc precara: La via da la staziun sto vegnir renovada. Quai pervi dal stadi da la via e perquai ch'ils binaris ston vegnir sanads.

Per la nova via da la staziun datti duas propostas: Ina cun ed ina senza parcadis. Tgenina che persvada, decida il cussegl da la citad. A l'Appenzeller Bahn n'emporta betg per tgenina varianta ch'il cussegl da la citad sa decida. Impurtant saja per la viafier mo, che la distanza tranter ils binaris ed ils parcadis saja suenter la renovaziun pli gronda: lura n'impediss er in auto ch'è parca fallà betg la viafier.

