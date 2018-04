Igl è fraid, igl è surtratg ed adina puspè cumenzi a plover. La temperatura da l'aria munta a 6 grads e l'aua en l' Aara ha 6,4 grads. En quella hai jau gist da far en in sigl! Tge ideas! Pertge n’haja be am laschar surmanar. Dormi n’haja mal e gia siemià da l’aua fraida.

Tgi be vegn ils 27 da mars sin questa idea, pens jau adina puspè e la resposta – Martin Hasler – chamina dasper mai en direcziun Aara. Ch'el saja in pau in «spinner» n'auda el betg per l’emprima giada. Mintga duas u trais emnas va il tecnicist a nudar en il flum, e quai durant tut l’enviern. Pli datiers che nus arrivain a l’Aara e pli aut che mes puls vegn. Igl è in mix tranter agitaziun e tema. Martin Hasler percunter è tut quiet, sco sch'i na fiss nagut. Dentant l’emprima giada ch'el ha fatg in sigl en l’aua fraida, ha el era gì in zic tema, tradescha el.

Problems n'haja el però mai gì, di l’um da bundant 60 onns. I saja simplamain in sentiment da bellezza.

Vers la fin fai schon in pau mal. Dentant suenter sa sentan ins sco nov naschì.

Per mai è quai grev da metter avant, uschè curt avant il sigl en l'aua. Da stad sun jau era gia stada a nudar en l'Aara, cura che mintgin va en il flum. Quai tutga simplamain tar Berna. Bundant 20 minutas pon ins sa laschar trair en l’aua. E da stad datti colonnas per siglir en il flum. Lura fai però ina chalur dadora e l'aua ha var 20 grads e betg sco oz ch'i plova, fa fraid e l'aua ha 6,4 grads.

Maletg 1 / 2 Legenda: La stad è il «Aareschwimma» quasi ina migraziun da pievel. Keystone Maletg 2 / 2 Legenda: La stad pon ins sa laschar trair en il flum var 20 minutas. Keystone

E tuttenina è tut i svelt: Per mia surpraisa èsi tut auter che imaginà. I n'è insumma betg sgarschaivel. Cuntrari – igl è ina bellezza. Il kick dad adrenalin è pli ferm ch'il fraid. E davent dad oz vegn era jau a tutgar tar ils «spinners» che van d’enviern a nudar en l’Aara.

RR actualitad 12:00