La midada dal clima, las temperaturas pli autas ed era las stads pli sitgas, laschan enavos fastizs en ils guauds indigens. En il Vallais ed en la Val dal Rain da Cuira crappan ils tieus ed en la Bassa fan guauds da faus tut brins quitads als selviculturs. Il chantun Argovia vul perquai gidar als possessurs da guaud da s'adattar a la nova situaziun.

En ils guauds da l'Argovia datti canera. Betg la ramur dal vent che sufla tras la roma, mabain las resgias a motor disturban l'idilla. Era sch'ins sto forsa dir che idilla è il faus pled. En blers lieus ves'ins plunas da laina. Las restanzas da las plantas che han gia patì la stad passada da la setgira e che l’enviern cun ses stemprads ha lura dà il rest. E tiers tut quai periclitescha in bulieu ils fraissens che perdan tutta feglia. Blera lavur pia per ils lavurers da guaud. I fa numnadamain prescha, il bau scorsa spetga schon.

Maletg 1 / 3 Legenda: La midada dal clima flaivlenta las plantas indigenas sco il pign. Uschia po il bau-scorsa infestar pli simpel la planta. Keystone Maletg 2 / 3 Legenda: Meglier a frida cun la midada dal clima vegnan ils ruvers ... Keystone Maletg 3 / 3 Legenda: ... ni era la Douglasia. Keystone

Guaud na renda betg

E pervi da tut quellas raschuns datti il mument bler memia blera laina sin il martgà. In grond problem per ils possessurs da guaud, di il directur dal departament da construcziun dal chantun Argovia, Stephan Attiger.

«Il pretsch da laina è sa reducì ed els na survegnan nagin pretsch gist pli. Il medem mument han els stuì derscher anc dapli pervia dal bau scorsa. Quai è sco in circul vizius. Ussa vulain nus sustegnair ils possessurs tar la plantaziun da guaud.»

Cun prest 10 milliuns francs vul la regenza ussa sustegnair ils possessurs da guaud. Gratuit na saja quai agid dentant betg. Ins spetgia era insatge dad els.

«Nus vulain ina midada en il guaud. Impurtant è che nus avain en avegnir in guaud cun plantas ch'èn ablas dad ir enturn cun chalur.»

Transfurmar il guaud

Per exempel ruvers u sorts pli exoticas sco per exempel la douglasia che deriva da l'America dal Nord. Mo quellas investiziuns na pon ils possessurs da guaud strusch sa prestar, il pretsch dal lain è gia dapi intgins onns en tschaler. Ma i na giaja ad els betg mo per ils problems dals possessurs, mabain era da mantegnair il guaud sco spazi da viver per fauna e flora e sco lieu da recreaziun per ils abitants, di Stephan Attiger.

«Il guaud presta bler. Nus avain vis quai durant la crisa da corona. Ils abitants tschertgan il guaud, els van en il guaud per chattar ruaus, ensemen cun la famiglia.»

E perquai vul la regenza ussa dar 10 milliuns per ils proxims quatter onns. Mo l’emprim sto ussa anc il parlament chantunal decider. Il mument è la proposta en consultaziun.