Cun egls glischents entra il pilot Marc Welti il jet d'ambulanza che ha manà el tras tut il mund ed è uss s'atterrà a Lucerna. I saja in lieu plain memorias, di Welti che lavura gia dapli 11 onns tar la Rega. Ch'il jet è uss da vesair en la Chasa da traffic a Berna è per el tut spezial.

Be la savur fa vegnir si emoziuns e memorias.

Cun quai che blers enconuschan be ils helicopters da la Rega, saja bel dad uschia era pudair mussar che la Rega è activa era en l'exteriur. Ils jets da la Rega transportan numnadamain persunas malsaunas da l'exteriur en Svizra. 2 pilots, 1 medi ed 1 persuna responsabla per la tgira furman il team da standard che sgola cun in tal jet. Dentant porscha il jet era plazza per confamigliars da la persuna ferida.

Transportà passa 4'400 pazientas e pazients

Il schef da la Rega, Ernst Kohler raquinta cun superbia tge ch'il jet ha tut prestà en ses 16 onns. 156 destinaziuns ha il jet vis. Passa 4'400 persunas feridas èn vegnidas transportadas en il jet che lubescha da tractar ils pazients en l'aria.

Perquai che la tecnica da medicina sa sviluppa han ins uss trais novs jets ch'èn pronts per sgular pazientas e pazients da l'exteriur en Svizra. Cun surdar il jet a la Chasa da traffic possia la Rega dar enavos in toc istorgia a las fauturas ed ils fauturs.

Suletta exposiziun cun in tal aviun

Da quest fatg ha tant pli plaschair il directur da la Chasa da traffic, Martin Bütikofer. Il jet saja ina part speziala da l'exposiziun. Nagin auter haja in tal aviun en in'exposiziun, di il directur. Sco tut il rest da l'exposiziun duai er il jet svegliar la fascinaziun da sgular. Bleras carrieras en l'aria hajan cumenzà en la Chasa da traffic, agiunscha Bütikofer.

Co che il jet d'ambulanza è arrivà a Lucerna

