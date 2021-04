50'000 fegls dad aur èn sin la cupla da la Chasa federala. Dentant quai che tuna da bler n'è en sasez gnanc uschè bler. Numnadamain è il pais da quels 50'000 fegls gist be 700 grams. La app «Bundesbern» raquinta talas istorgias enturn ed ord la Chasa federala.

Uschia vegn ins era a savair che la plazza federala ch'è vegnida stgaffida il 1902, è cuvernada cun 3600 plattas da gnais ord la Val Son Pieder. Perfin in zic umor sa chatta en la Chasa federala. Uschia ha l'artist dal purtret grond en la sala dal Cussegl naziunal, Charles Giron, zuppà in pesch en il grip da l'ovra d'art. Quai ha da far cun la data d'inauguraziun dal purtret. Quella era numnadamain il 1. d'avrigl 1902.

En Frantscha èsi ina veglia isanza da metter peschs en las giaglioffas da la glieud. Per franzos din ins perquai era «poisson d'avril» per «skerz d’emprim arvigl».

Maletg 1 / 2 Legenda: Sch'ins guarda precis ves'ins il pesch è zuppà a sanestra sin il grip. Keystone Maletg 2 / 2 Legenda: Et voilà. Keystone

L'app «Bundesbern» permetta da tadlar las istorgias divertentas, dentant era da survegnir invista en la politica Svizra.