Dapi ditg datti ina lescha nunscritta en l’Appenzell Dadens: I na vegn betg fatg reclama per candidats per il Cussegl naziunal en furma da placats vid paraids u sper vias. E questa tradiziun vegn resguardada da tuttas partidas. Ussa èsi vegnì tar in eclat: Il candidat per il Cussegl naziunal Ruedi Eberle (PPS) ha fittà in spazi sut ina punt, nua ch’i penda ussa in da ses placats.

Las partidas condemnan l’acziun

Fatg publica l'acziun ha il president da la PCD da l'Appenzell Dadens, Stefan Ledergruber, cun ina communicaziun. «Durant il davos cumin èn tuttas partidas sa cunvegnids ch’ins na fetschia betg da quai.» Ultra da quai sa dumonda el co ch'i duaja ir vinavant cunquai che Ruedi Eberle ha rut in tabu. Era per il president da la PS, Martin Pfister, n’è quai betg allegraivel. El craja schizunt che la PPS pudess sajettar in autogol. «Quest’acziun pudess esser memia ristgusa. La glieud en l’Appenzell èn plitost modesta e quai pudess vilentar il pievel».

Rebel u ir atgnas vias?

Per tscherts èsi provocaziun e per auters nagina gronda chaussa. Uschia per exempel per l’iniziant Ruedi Eberle (PPS). El n'haja betg pensà ch’i vegni tar ina tala reacziun da tuttas varts. El na saja dentant betg in rebel. Tuttina giaja el gugent sia atgna via.

