Avant paucs dis, ils 5 da fanadur 2018 è vegnì vis in urs a Lenk en il chantun Berna. Dentant n'è quai betg l'emprim urs ch'è vegnì vis a Berna. Gia l'onn passà ha l'urs procurà en il chantun bernais per gronda attenziun.

Returnà suenter pli che 190 onns

Gia l'onn passà han ins suenter 190 onns puspè vis in urs en il chantun a Berna, en la vischnanca dad Eriz. I sa tracta dal medem urs ch'è er stà sin visita en il chantun Grischun: numnadamain dal M29. Per l'inspectur da chatscha da Berna, Niklaus Blatter è quai stà ina gronda surpraisa.

Jau hai strusch cret a la guardia da chatscha che m'ha infurmà che nus avain in urs.

I era la fin d'emna da tschuncaisma, cu tuts han ina fin d’emna lunga. Quai n'haja betg fatg pli simpel pudair vesair l'urs. Per pudair confirmar sch'i saja propi vair che l'urs saja en il territori è Blatta sco emprim ì al lieu nua che l'urs è vegnì fotografà. Ed era il fotograf ha Blatter inscuntrà. Svelt ha el dentant badà, che l'urs è propi denturn.

L'emprim ch'jau hai fatg è telefonà a mes collega grischun e dumandà per agid: «Jau hai qua ina sfida zunt gronda e brina da var 250 kilos».

Ins haja reagì ed er mess a disposiziun a la populaziun infurmaziuns davart l’urs. I dat da tuttas sorts reacziuns di Blatter – da positivas fin negativas e naginas. Dentant i saja da constatar in foss tranter la populaziun da la citad e quella dal pajais. Pli acceptà saja l’urs en la citad che sin la champagna. Dentant n'hajan els gì fin uss nagins problems. L'urs M29 saja fitg discret.

La citad da l’urs

La citad da Berna ha ina gronda tradiziun dad urs. La legenda raquinta, ch'il fundatur da la citad da Berna, Herzog Berchtold V, haja mazzà in urs e persuenter numnà la citad suenter quel. Uschia raquinta il manader dal parc dad urs Peter Schlup.

Dentant, uschè bella sco l'istorgia è, ins va ora da quai che Berna ha survegnì ses num perquai ch'ils Celts vivevan pli baud là. E per celtic vul «Berna» dir chavorgia.

Betg ina legenda, mabain scrit en la cronica è, co l’emprim urs ha chattà la via a Berna. Ils Bernais sajan vegnids sco victurs enavos da la battaglia da Novara cun in urs vivent sco butin. Quel saja lura vegnì tegnì en in foss davant il «Käfigturm». Oz sa numna quella plazza, là nua ch'i ha dà l'emprim Bärengraben, «Bärenplatz».

Il parc dals urs

Maletg 1 / 3 Legenda: Finn ed Ursina fan bogn. Cunzunt Finn è gugent en l'aua. Keystone Maletg 2 / 3 Legenda: Björk è plitost la patgifica dals trais urs. Ella saja in pau ina dama veglia. Keystone Maletg 3 / 3 Legenda: Peter Schlup è faszinà da l'urs. Davos el è da vesair il parc dad urs a Berna. RTR / Fabia Caduff

Dapi l'onn 1513 èn vegnids en differents lieus a Berna. Dapi il 1857 vivan ils urs dentant sin la plazza da Nydeggstalden. L'emprim en ils foss e dapi il 2009 en il parc dals urs.

Oz vivan Björn, Finn ed Ursina en il parc dad urs.

Finn è in gentleman, Björk ina patgifiga ed Ursina la rebella giuvna.

Ursina è la figlia da mamma Björk e da bab Finn. Ella ha anc ina sora schumellina che sa numna Berna e viva in Bulgaria. Lez urs ha bandunà Berna, perquai che ella ha gì adina puspè conflicts cun sia mamma Björk.

Il parc dals urs è unic en Europa, nagin auter lieu ha urs entamez la citad.

