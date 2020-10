Quai che para sin la prim'egliada in zic curius duai daventar realitad a Basilea: Ina cumpletta chasa scola sin in center da cumpras. Il project, entant unic en Svizra, pudess daventar in exempel per la construcziun concentrada en citads.

600 scolaras e scolars duain ir a scola sin il tetg dad in center da cumpras da la Migros. La scola secundara duai era avair ina sala da gimnastica ed enturn ed enturn in prà verd per giugar e passentar las pausas. Cun quai che la cifra da scolaras e scolars crescha ston ins fabritgar scolas, hai num da la vart da la citad da Basilea. Per ina citad saia quai bun e necessari sch'ins pensa innovativ per pudair fabritgar a moda concentrada.

Il project ha lieu en il rom da la surconstrucziun da l’areal «Dreispitz». L'areal ch'è oz enconuschent sco lieu cun centers da shopping duai vegnir surfabritgà en in nov quartier. Planisadas èn 800 abitaziuns, trais chasas autas e dus parcs. Ils custs stimads èn tar in milliard. Dentant enfin che la scola vegn realisada dura quai anc almain otg onns. Il project è pir vegnì preschentà e procura anc per discussiuns.