Quest onn po il chantun da Berna sustegnair 14 projects che promovan la bilinguitad. Quai èn be la mesadad da tut ils projects inoltrads.

Berna: 250'000 francs na bastan betg per la bilinguitad

Sco il vicechancelier dal chantun Berna, David Caffino, ha ditg al schurnal regiunal Berna, Friburg e Vallais da radio SRF, survegniva il chantun avant intgins onns anc il dubel per sustegnair la plurilinguitad. En ina cunvegna da basa è la summa vegnida fixada sin quest stgars quart milliun francs. E quests 250'000 francs survegnan tut ils chantuns plurilings da la Svizra, era il Grischun.

Adina damain daners per adina dapli projects

Tenor David Caffino na basta questa summa betg per sustegnair la gronda part dals projects che vegnan inoltrads per promover la bilinguitad. Ina cumissiun parlamentara bernaisa è sa fatschentada cun la promoziun da las linguas en il chantun da Berna ed ha preschentà in rapport. Quel tematisescha era ina cumpart finanziala dal chantun.

Friburg paja sez 100'000 francs

Fertant ch'ils Bernais debatteschan anc sch'els pon u san era sustegnair projects per la promoziun bilingua cun agens daners, paja il chantun vischin Friburg gia uss 100'000 francs ord cassa chantunala.

Il chantun Grischun sustegn la plurilinguitad cun lavur supplementara sco p. ex. il servetsch da translaziun chantunal, la maturitad bilingua u era meds d'instrucziun en pliras linguas.

