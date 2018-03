Il campiunadi mundial dals curriers da velo è ina occurrenza che duess en emprima lingia tgirar contacts internaziunals. Vinavant duessan ils curriers ver in bun temps ensemen e festivar lur lavur cun in campiunadi mundial.

Mintga segund onn datti uschia in campiunadi da curriers da velo cun circa 500 participants da l'entir mund. I dat differentas disciplinas ch'ils curriers ston frequentar. El focus stat dentant il plaschair e las festas la saira.

Optimissem a Basilea

Tar mintga campiunadi vegni decidì nua che l'occurrenza ha lieu la proxima giada. Quest onn sa mesiran ils velocipedists a Riga en Lettonia. Il comité dils curriers da Basilea less candidar per ils campiunadis da l'onn 2020. Ils curriers da velo da Basilea èn optimistics, pertutgant la candidatura da lur citad, cunquai ch'els hajan gia giu dus gronds events a Basilea. Ina giada il campiunadi europeic sco era in campiunadi trinaziunal cun la Frantscha e la Germania.

El cas che Basilea daventa lieu d’occurrenza 2020 ston ils organisaturs anc organisar in areal adattà per realisar quella occurrenza.

RR actualitad 12:00