Fin il 2030 duai valair en la citad da Turitg tempo 30. Finamira da la reducziun dal tempo è da proteger la populaziun da la canera. La decisiun dal Cussegl da la citad procura dentant era per critica.

En Svizra è durant il di mintga setavla persuna pertutgada da canera da traffic. Durant la notg è quai mintga otgavla persuna. Studis mussan, che canera ha ina influenza sin la sanadad psichica e corporala. Perquai vul la citad da Turitg introducir sin las bleras vias tempo 30.

Cun reducir il tempo sin 30 kilometers l'ura sa sbassa la canera per 3 decibels. E la reducziun dal tempo vegn recipida da l’ureglia mo pli sco mez uschè dad aut. Però tempo 30 vul era dir, ch'i vul dapli pazienza cun auto u era per ir cun il traffic public. Tranter auter perquai sa dosta la Partida populara Svizra da la citad da Turitg cunter quella decisiun.

Adina dapli tempo 30 en Svizra

Betg mo Turitg vul reducir la canera. Era autras citads svizras vulan damain canera. Uschia ha Losanna decidì, ch'i vala tempo 30 durant la notg. Dentant era a Berna, Basilea ni Zug datti adina dapli vias nua ch’ins po mo pli ir cun 30 kilometers l’ura.

Ed era a Cuira datti adina dapli vias nua ch'il tempo vegn limità, di Urs Marti il president da la citad da Cuira. En ils otg onns ch’el saja en uffizi, haja quai dà en blers quartiers da Cuira ina reducziun da tempo. D’introducir en general ina reducziun da la limita da tempo na vegnia per il mument betg en dumonda, di el. Quai haja era da far cun ina votaziun dal 2014 davart in’iniziativa che vuleva sbassar en tut la citad la limita da tempo. Quella era vegnida refusada cun passa 80% da las vuschs. Ins saja dentant sin buna via da proteger la populaziun da la canera, ha Urs Marti manegià.

A Turitg è la situaziun pertutgant il traffic tendida: