RTR: Pertge è il center vegni stgarpà giu?

Alan Crameri: Quai è la dumonda essenziala. Quai n’è numnadamain anc betg uschè cler e perquai datti uss in’inquisiziun cunter tschintg da las set persunas da la regenza da Lugano. Las persunas èn stadas tar la polizia, dentant n’è anc nagina dad ellas vegnida denunziada.

Dentant, i dat pliras ipotesas. Tenor la regenza hai cumenzà cun ina decisiun da rumir a curta vista l'areal «ex Macello», la saira a las 19:00. La saira a las 22:00 haja lura telefonà la polizia a la regenza per infurmar ch’il tetg da l'edifizi saja instabil e ch’i dettia il privel che persunas da la scena autonoma returnian e fissan lura en privel. Sinaquai han tschintg da set commembers da la regenza decidì da stgarpar giu il tetg. La finala è vegnì spazzà quasi l'entir edifizi. Quai è uss la versiun da la regenza ch’ha infurmà pir 10 dis suenter, tge ch’è capità. I dat dentant dubis vi da quella versiun.

Tge dubis?

Pliras dumondas èn anc avertas. Uschia n’è per exempel betg cler, pertge che dus dals set commembers e commembras da la regenza n’èn betg vegnids infurmads da l’intent da stgarpar giu il tetg – u apunta l’edifizi. Er la dumonda, pertge che dus baggers eran gia sin l’areal, è anc averta. D’organisar quels ina sonda saira n’è tuttina betg uschè simpel.

En ina acziun da notg è il center autonom vegni stgarpà giu.

Sin maisa è il suspect che quai era gia planisà e ch’igl è mo vegnì tschertgà ina stgisa per pudair spazzar l’edifizi. Quel di hai numnadamain dà in protest da la scena autonoma e las persunas han occupà in auter edifizi. Per la regenza è quai stà ina lingia cotschna ch’è vegnida surpassada. Perquai è vegnì decidì sco emprim la rumida da l’areal «ex Macello» ch’ha lura purtà cun sai tut il rest.

È quel conflict tranter la scena autonoma vegnì or dal nagut u avess ins pudì spetgar ch’igl escaleschia?

Gia in pèr mais avant han ins pudì observar ch’il conflict tranter la scena autonoma e las autoritads crescha. Quai ha in connex cun il cumbat electoral da Lugano. Ma ch’i vegnia stgarpà giu l’edifizi, n’avess nagin pudì s’imaginar.

Uss ch’il «ex Macello» n’exista betg pli: Nua èn las persunas da la scena autonoma?

Per il mument han ellas ed els nagin edifizi. Las persunas s’inscuntran uss simplamain en vischinanza da las ruinas. La regenza da la citad da Lugano ha uss fatg la proposta per in auter edifizi. Dentant quel edifizi è en la periferia da la citad e quai disturba la scena autonoma. Il problem principal è uss che regenza e scena autonoma na discurran gnanc pli in cun l’auter. Perquai emprovan ins da chattar in mediatur u ina mediatura.

Ex Macello (RSI)

Quant ditg vai fin che l’inquisiziun cunter la regenza è fatga?

Ins discurra da mais. Dentant quellas e quels che manegian che la regenza haja cuntrafatg al dretg dian che quai stoppia ir pli svelt. I vegn discurrì d’abus da l’uffizi. E vitiers vegn, ch’ins ha uss constatà ch'i deva asbest en l'edifizi.

Las renfatschas envers la regenza èn grondas e perquai pretenda ina part, che la situaziun stoppia vegnir sclerida il pli svelt pussaivel. Sche las renfatschas constattan, è er la dumonda da la destituziun d’uffizi per las persunas da la regenza involvidas sin maisa.