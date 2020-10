Igl è in concept unic en l'entira Europa. En trais onns duai la MEA, la Maison de l'enfant e de l'adolescent avrir sias portas per pazients tranter 0 e 25 onns. Grazia a la MEA saja pussaivel da realisar ils projects da prevenziun e da tgira e da porscher in servetsch cumplessiv, di la co-media dal servetsch psichiatric per uffants e giuvenils, Natali Micali.

Igl è dentant era fitg impurtant da vesair quai center sco lieu ch’è avert per la populaziun da la citad, nua ch'ins n’è betg mo qua per gidar cura ch'ils problems èn qua, mabain era per prevegnir a quels e per porscher in'ureglia averta per las famiglias ed ils uffants.

Agid en temp vulnerabel

Gist l’uffanza ed era la pubertad enfin tar il carstgaun creschì sajan in temp fragil e da gronda vulnerabilitad. Tenor in studi da l'Unicef dal 2011 è mintga tschintgavel uffant e giuven creschì confruntà cun in problem psichic u da cumportament. La depressiun è ina malsogna fitg preschenta tar las giuvnas ed ils giuvens da 15 enfin 19 onns ed il suicidi è ina da las trais raschuns principalas per la mort da persunas tranter 15 e 35 onns.

Maletg 1 / 5 Legenda: Enfin il 2023 duai la Maison de l'enfant e de l'adolescent esser finida. CLR Architectes Maletg 2 / 5 Legenda: La MEA dumbra 33 stanzas da pazients. CLR Architectes Maletg 3 / 5 Legenda: La cafetaria da la MEA è averta per ina e scadin. CLR Architectes Maletg 4 / 5 Legenda: Las lavurs per il fundament da la MEA amez la citad da Genevra han gia cumenzà avant intgins mais. Keystone Maletg 5 / 5 Legenda: En il fundament han ils uffants plazzà ina capsla temporala cun objects dal mintga di dals uffants. Keystone

Vitiers vegnan auters problems sco il maldiever da drogas, la cyberdependenza, disturbis da mangiar sco l'anorexia, violenza u er la vulneraziun da sasez.

«Igl è grev da dir, sche quels problems prendan tiers u sche nus essan oz simplamain pli capabels d'identifitgar els e da tgirar u da prevegnir ad els. Probabel in u l'auter ubain omadus ensemen.»

Cultura e sport duain simplifitgar il contact

Il problem saja dentant che blers adolescents na fetschian betg diever da las offertas d'agid. Il temp da spetga enfin ch'ins ha in termin, las distanzas u er l'atmosfera pauc invitanta hajan in effect decuraschond.

Qua vul il nov center a Genevra ch’è situà en il center da la citad e che custa 82 milliuns francs sbassar las retegnientschas. Quai cun offertas culturalas e sportivas ed ina cafetaria ch'è averta per ina e scadin sco er cun in grond parc cun gieus ed in curtin da legums.

Quellas offertas èn era ina schanza per la citad e las famiglias ed uffants da Genevra da profitar da quest lieu. D'unir la tgira e la sanadad cun la cultura e tut quai che gida nus da meglierar nossa sanadad mentala.

La Maison de l’enfant e de l’adolescent è in da plirs projects ch'ils ospitals universitars da Genevra vulan realisar ils proxims onns. Enfin il 2030 vulan els era renovar l’ospital d’uffants.