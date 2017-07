Persunas ch'hajan pernottà en la chasa hajan pers il tscharvè ni sajan mortas! In um giuven cun chavels nairs sco charvun haja dormì en la chasa e cura ch'el haja bandunà la chasa haja el gì chavels alvs. Diversas legendas quintan las paraids da la chasa da spierts a Berna.

La chasa da spierts sa zoppa en las giassas da la citad veglia da Berna. Sch’ins na sa betg precis nua che la chasa è, lura na s’accorsch'ins gnanc che quai è ina chasa da spierts. La chasa en la Junkerngasse 54 vesa ora da dadora sco tut tschellas chasas en la giassa. Dentant endadens è ella tut auter.

« Per mai na ha quella chasa da far nagut cun spierts. » Monica Bilfinger

Departament federal per edifizis e logistica

Be ina chombra ha la chasa. Quai saja era il motiv, daco che mai nagin haja vivì en la chasa, di Monica Bilfinger dal departament d'edifizis e logistica da la Confederaziun. La chasa n'haja era betg access a la chanalisaziun, di ella vinavant.

Or dal nagut

Monica Bilfinger è fitg sceptica, tge che pertutga las istorgias da spierts che vegnan quintadas. Las istorgias vegnian simplamain mo quintadas da la glieud.

« La chasa era adina vida, quai vegn ad esser il motiv daco ch'ins ha emplenì ella cun istorgias. » Monica Bilfinger

Nagina da quellas istorgias na saja confermada. Mo ina saja vegnida scritta en in cudesch. I sa tratta da l’istorgia da trais students: Els hajan tschertgà in suttetg per ina notg, hajan chattà la chasa, sajan i a durmir ma na sajan mai pli svegliads – morts erani!

Istorgias senza fin

La notg sgriztga e cloma la chasa ed ils barcuns da las fanestras s'avran e mintgatant dattani giu per terra. La glieud da Berna raquinta d'ina dunna ch'è vestgida tut en nair e cura ch'ella passa sper ins via bad'ins in vent fraid e survegn pel-giaglina. Ed auters vesan ina dunna senza chau che guarda or da fanestra, cura ch'igl è stgir e cumenza a rir nausch e dad aut.

... quai ch'ins sa

La chasa che vegn numnada «Gspensterhaus» è vegnida fabritgada enturn il 1405, suenter che la citad da Berna era arsa. La chasa saja vegnida duvrada sco tschaler ni sco stalla per la chasa vis a vis. Quai è la chasa von Wattenwyl che tutgava a la claustra dad Interlaken. La chasa da spierts è vegnida regalada a la Confederaziun. Quella ed era la chasa von Wattenwyl tutgan anc oz a la Confederaziun.

