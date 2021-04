La decisiun dal Cussegl federal d’avant in onn da scumandar tuttas occurrenzas pervia da la pandemia da corona ha tutgà il salun d’autos en il mender mument. Las hallas cun ils expositurs, las culissas e las tribunas, ils novs models d’autos e las ostessas, tut era pront per l’avertura la primavaira 2020. Mo auter che bajegiar giu tut n’hai betg dà. Restà enavos è in tarment mantun daivets ed ina dispita giuridica tranter la fundaziun ch’organisescha il salun e la possessura da las hallas, la Palexpo. In temp vesevi perfin ora uschia sco sche la fundaziun stuess vender ils dretgs per il salun d’autos da Genevra, ina da las tschintg pli impurtantas exposiziuns d’automobils dal mund.

Investur dal Katar

Mo ussa para tut puspè d’esser bun. Ins haja chattà ina schliaziun per reglar las dumondas finanzialas avertas, hai gì num da vart da la Palexpo. Dapli na lev’ins betg tradir. Cler è dentant, che la fundaziun dal salun d’autos po manar vinavant ses biros en ils bajetgs da la Palexpo e ch’ella surprenda trais emploiads. Fitg levgiads è Sandro Mesquita, il directur da la fundaziun. Suenter blers mais da malsegirezza hajan els ussa puspè ina perspectiva.

«Il sentiment predominant è il mument segir l’agitaziun, schess jau. Nus essan extrem ventiraivels che nus pudain cumenzar da nov, cumenzar d’organisar ina nova show. Il medem mument regia era in sentiment da umilitad, perquai che nus savain che nagut è gia gudagnà.»

Maletg 1 / 2 Legenda: Anc betg pachetà ora e gia puspè vida rumir si - la primavaira passada ha la decisiun dal Cussegl federal impedì l'avertura dal salun d'autos da Genevra. Keystone Maletg 2 / 2 Legenda: Fitg levgià ch'el po ussa cuntinuar cun la lavur - Sandro Mesquita, il directur dal salun d'autos da Genevra. Keystone

Proxima ediziun il favrer 2022

L’auter onn il favrer duai il salun puspè avrir sias portas. E sco quai che la gasetta d’economia Agefi ha rapportà, era cun agid da daners d’in investur da l’exteriur. Tenor retschertgas da RTS dal Katar. La cunvegna prevesa ch’i duai dar in segund salun d’autos, betg en Svizra ni en il Katar, mabain en in auter pajais ed n’era betg il medem temp sco il salun a Genevra. Mo il mument ha Sandro Mesquita tut auters quitads. Suenter ch’ils daners sajan ussa segirads dettia autras sfidas.

«Ussa stuain nus puspè persvader las marcas d’exponer tar nus. Il medem mument stuain nus reponderar l’entir format dal salun, reponderar l’entir cuntegn. »

E lura vegni a sa mussar tge futur ch’il salun d’autos da Genevra ha suenter la pandemia.