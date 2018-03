La citad da Berna duai crescher. Tenor il concept da svilup duai il dumber d’abitants s'augmentar per dudesch pertschient enfin il 2030. Per che quai schabegia a moda supportabla e senza che la qualitad da viver pateschia dovri ina buna planisaziun dal territori.

Concept per il spazi liber duai augmentar qualitad da viver

Betg mo dals bajetgs mabain era da quels spazis che duain restar libers. Avant curt ha la citad da Berna perquai publitgà in concept che duai mussar nua che tals spazis libers e parcs existan oz, tge muntada ch'els han per il bainstar da la populaziun e nua ch'i dettia potenzial per novs lieus d'inscunter.

Parcadi da velos duai daventar lieu d'inscunter

In da quels lieus è la plazza a la fin da la Aarbergergasse, curt avant la staziun principala da Berna. Ina plazza pauc attractiva, emplenida da velos e d’autos. Che quella plazza haja nagin num mussia che quai lieu vegni oz gnanc recepids sco plazza, di Sabine Gresch, la vicemanadra da la planisaziun da la citad da Berna. L’idea dal concept per il spazi liber saja d’identifitgar talas plazzas sco lieus cun potenzial e betg mo sco plazzas da parcar velos ni autos. E quella plazza haja quai potenzial, es ella persvasa. Per exempel dettia qua duas ustarias.

«Pussaivel fiss da metter ora maisas e sutgas. Sco sin las plazzas en l’Italia dal nord. La stad ha quai sumbriva ed è segiramain empernaivel, la saira ha quella plazza anc sulegl. In veritabel lieu d’inscunter mo era in lieu nua che martgadants pon offrir lur rauba.»

Plazza avant la Chasa federala sco modell

Insumma manchian a Berna las plazzas. Cunzunt el center da la citad. Era sche la situaziun saja oz meglra che avant paucs decennis. Oz na valian las plazzas betg pli sco lieus da parcar, mabain sco lieus d'inscunter impurtants. In bun exempel per quai svilup saja la plazza avant la Chasa federala, di Gresch. Anc avant diesch onns saja quai stà in parcadi plain autos. Cun la transfurmaziun en ina plazza averta cun plattas da granit da Val saja la qualitad da la plazza vegnida augmentada massivamain.

«Ina gronda plazza nua ch’ins po far differentas chaussas. Nua che ils martgadants vegnan il mardi e la sonda cun lur legums e products frestgs, nua ch’i po era dar ina demonstraziun e betg d’emblidar il gieu da l’aua. In lieu d’inscunter per giuven e vegl.»

117 lieus cun potenzial

Spazis libers sco la plazza avant la Chasa federala sajan da muntada decisiva per la qualitad da viver a Berna, di Gresch. Tals lieus cun potenzial, en tut 117, numna il concept per il spazi liber. Prest 1/4 da quels duain vegnir stgaffì da nov. Per Sabine Gresch è dentant clar ch'igl è impurtant che quai na schabegia betg da surengiu, mabain en stretga collavuraziun cun la populaziun.

«Quai è era quai che nus vulain. Da sviluppar ensemen cun la populaziun, ils vischins e possessurs da stizuns ed ustarias co la plazza duai vesair ora, tge basegns ch’èn d’enturn.»

Il concept per il spazi liber cuntegni dentant nagins termins enfin cura che mintga project duai vegnir realisads. I saja plitost da vesair sco impuls per ils proxims onns. Perquai na saja il mument era betg anc cler co i mundi vinavant cun la plazza a la fin da la Aarbergergasse. Ella saja dentant persvasa che la sensibilitad saja dada e ch'era ils responsabels da la citad sappian con impurtantas che las plazzas d'inscunter èn per la convivenza en la chapitala svizra.

