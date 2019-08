Esser uschia sco ins è ed acceptar quai. Ils naturists e las naturistas acceptan lur corp sco el è, di Toni Möckel. El è pledader da medias da l'uniun dals naturists svizzers ed el è era il president da la societad «Heliosport Aargau». A la societad tutga in campadi, nua ch'ins po star patgific, baiver café u far sport senza vestgadira. Helio stat per sulegl e sport, uschia Möckel. Sper l'activitad sco president maina el in'orticultura.

Nus essan cuntents cun noss corps: Natira è natira.

Betg il medem sco in nudist

Ils naturists sajan betg nudists di Toni Möckel. Els vulan simplamain pudair esser en divers areals nua che nagin vesa els bluts. Els vulan betg provocar. Uschia na giessan els mai a chaminar senza vestgadira u cun skis. I dat dentant reglas sin il campadi. Uschia na pon ins betg avair piercings sin l'areal dal venter engiu. Ins na duai betg provocar egliadas di Möckel. Dentant saja la controlla da la societad era gronda oravant tut per evitar sexissem u pedofilia.

Entant che anc 12'000 commembers e commembras faschevan part dal moviment dals naturists en Svizra il 1968, è il dumber sa diminuì sin oz 6'000. Era la plazza da campadi da Toni Möckel, respectiv la societad d'Argovia, ha oz pli paucs commembers che anc avant 20 onns. Ed ils commembers vegnan adina pli vegls. En media han ils naturists e las naturistas 65 onns.

Natiralissem Dapi il 19avel tschientaner datti il natiralissem. Il moviment è naschì en il temp da l'industrialisaziun. Cura che las citads eran fullanadas, l'aria nauscha e la glieud viveva malsaun. Il natiralissem era in cuntermoviment. Oriundamain desistivan ils natirists era da charn, cigarettas ed alcohol.