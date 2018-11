Il film nov beneventa ils aspectaturs numnadamain cun il texts «Bainvegni en la citad la pli trida da la Svizra». Il film da reclama da Grenchen è era uschiglio auters che tut tschels ch'ins ha gia vesì sin las paginas d'internet da citads e regiuns. Mo schon la musica. Naginas melodias atmosfericas – mabain Rock and Roll.

Idea spontana

L'idea saja vegnida da duas persunas creativas indigenas che hajan vulì midar in pau il maletg antiquà che Grenchen ha tar blers, di la responsabla per la reclama da la citad, Karin Heimann. Els hajan elavurà in concept che pigliava si tut quels clischés ch'existan davart la citad da Grenchen e giugava cun quels.

Clischés sco quels che la citad n’haja nagin scharm, ch'i na giria nagut e ch’ins na possia betg far la massa, che la citad saja in desert cultural ed insumma ord il mund. Tut quai scrit en gronds bustabs, davostiers mussa il film dentant gist il cuntrari.

«I ha duvrà curaschi»

Avant in onn hajan els dà glisch verda per la realisaziun ed avant paucas emnas saja stada l’emprima visiun. «Cura che jau hai vis il film per la prima giada ha el ma plaschì fitg bain.

Sumeglianta saja era stada la reacziun dal president da la citad. Ensemen hajan els dentant decidì da publitgar il film. «Ins sto era ina giada avair curaschi. Gist sch’i dat uschè blers clischés e pregiudizis. Prender si quai e transfurmar quai en ina istorgia positiva.»

Reacziuns fitg positivas

E las emprimas reacziuns ch'els hajan survegnì da la populaziun confermian ad ella che quai saja stà la dretga decisiun. Ella haja era il sentiment ch’il film discurri a blers avdants da Grenchen ord il cor.

In bun resun ha il film da reclama freh era chattà tar las numerusas interpresas da la citad. Qua hajan els survegnì bleras dumondas sch’ellas possian duvrar quai per exempel per recrutar novs lavurers. «In'interpresa ha scrit ch’ella prendia il film ad ina exposiziun en l’exteriur. In’autra vul metter il film sin l’atgna pagina internet.» Ella saja tut surprendida da las numerusas reacziuns.

Success sur ils cunfins

Entant chatta il film era ordaifer ils da Grenchen derasaziun. Sin ils chanals da Facebook e Youtube è el gia vegnì guardà e partì passa 30'000 giadas. Reacziuns hajan els perfin survegnì da la Finlanda, di Karin Heimann. «Ina persuna ponderescha perfin da vegnir ina giada a Grenchen en vacanzas.»

RR actualitad 12:00