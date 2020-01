A l’emprima egliada para tut dad esser en urden a Rheinfelden. La citad cun ses circa 13'000 abitants è a la riva dal Rain. Mo i dat ina chaussa che fa propi quitads als da Rheinfelden, di il president da la citad, Franco Mazzi. «Nus faschain mintga quatter onns ina retschertga tar noss abitants. E là è sa resultà ch’il pli grond quità dals da Rheinfelden è la muria da las butias e la muria da la citad veglia.»

La moda e maniera co ins fa oz cumissiuns è era sa midada a Rheinfelden. Blers cumpran lur rauba els gronds centers da cumpra agl ur da la citad ni en l'internet. Cunquai che la citad sa chatta gist al cunfin van era blers sur la punt vi en la Germania, nua ch'ils pretschs èn anc pli favuraivels. La consequenza è che las butias el center ed en la citad veglia han adina dapli fadia da surviver. Bleras han gia stuì serrar las portas.

Legenda: Duai dar nov schlantsch a la citad veglia da Rheinfelden - Sarina Pensa è dapi l'entschatta da l'onn City-Managera da la citad. MAD

Differenziar la citad veglia dal rest

Purtar meglierament e dar nov schlantsch duai ussa Sarina Pensa. Dapi l'entschatta da l’onn è ella la City-Managera da Rheinfelden. Ella ha gia ina clera idea co ella vul far pli attractiv la citad da Rheinfelden.

L’emprim stuain nus cumenzar tar la structura da las butias e da la purschida. Impurtant è da sa differenziar da quai che tut tschellas butias ordaifer la citad veglia fan. Per cuntanscher ina sort da spezialisaziun.

Midar la structura e la maschaida da las stizuns, render pli attractiv la citad veglia per uschia carmalar la populaziun ed ils visitaders ellas vias e giassas da Rheinfelden. Gist quai stoppia esser la finamira sch'ins veglia impedir che la citad crodia en ina spirala negativa, di il president da la citad, Franco Mazzi.

L’attractivitad crescha cun la multifariadad da las butias. Dar vita cun in’offerta interessanta d’affars e da gastronomia e tras inqual occurrenza.

Simpel na saja quai betg. Quai san tant il president sco era sia City-Managera. Mo Rheinfelden haja era potenzial ch'i vali ussa da nizzegiar, è Sarina Pensa persvadida. I dovria novs concepts. La citad veglia haja qua in avantatg perquai ch’ella possia porscher in ambient ch’in center da cumpra na po betg. Els hajan in fitg bel ambient ed i giaja era d'experimentar cun quel. Qua possian els anc far bler.

Model per autras citads

Bler potenzial, dentant era blera lavur. Anc stat Sarina Pensa a l'entschatta da sia sfida. Sia lavur na vegn dentant betg mo observada dals da Rheinfelden mabain era dad autras citads ella regiun che han da cumbatter cun ils medems problems. Sch'il concept cun ina, ni in City-Manager ha success vegnan probabel era anc autras citads a suandar l'exempel da la citad a la riva dal Rain.

