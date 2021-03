Il grond conflict da Moutier ha gia cumenzà l'onn 1947. Cusseglier guvernativ Georges Möckli vuleva surpigliar il departament da construcziun. La regenza chantunala da Berna na vuleva però betg el, e be perquai ch'el discurriva franzos e betg tudestg. Ils da Moutier sa sentivan adina dapli sco ina minoritad. Uschia s'han furmadas suenter il cas da Möckli gruppas da protest. Ils protests èn vegnids adina pli extrems. Ed ils onns 1970 eran ils protests uschè gronds che Berna ha stuì reagir cun tancs a Moutier. En la citad ardevan autos e chasas e sin via s'aveva catramà en ils binaris da tram.

Il 2017 han ins lura pudì votar sur da la midada dal chantun. Cun ina differenza da mo 137 vuschs han ils votants vuschà per la midada. La festa era per in mument gronda. Il chantun Berna n'ha però betg accepta il resultat. I haja dà sbagls, tranter auter pervia da persunas cun divers domicils che n'avevan gnanc il dretg da vuschar. Perquai vegn la votaziun uss repetida ils 28 da mars 2021.