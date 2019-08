Votaziuns san esser stentusas. Schebain ch’il carnet dad explicaziun duai gidar da chapir la materia, èsi magari tuttina grev d’interpretar tut. Cun in project da pilot da l’universitad da Genevra vulan ins simplifitgar la materia da votaziuns – e quai cun l’agid dals votants sezs.

Dal pievel per il pievel

Il politolog e manader dal project da pilot Nenad Stojanovic vul midar e simplifitgar la moda e maniera, co ch'ils votants furman in'opiniun davart votaziuns federalas.

La glieud duai vegnir infurmada meglier ed era auter ch'ozendi.

La finamira dal project da pilot èsi da porscher sper il carnet d’explicaziun da la Confederaziun anc ina versiun cumprimida che vegn direct dals votants sezs.

A Sion han ils votants da Sion pudì s’annunziar per far part da quest project. 20 da quellas persunas vegnan lura elegidas per sa scuntrar cun experts. Durant 4 fins d’emna duajan quellas persunas sa discutar, s’infurmar e sa fatschentar cun la tematica da la votaziun. Silsuenter saja la finamira da resumar e d'enumerar communablamain ils pros e contras sin maximal ina pagina d’A4.

Silsuenter vegn quel uschenumnà «rapport da burgais» tramess cun la brev normala da votaziun a mintga votant a chasa – natiralmain cun il cedel da votaziun ed il carnet d’explicaziun usità da la Confederaziun.

Pauca fidanza en l'opiniun da politichers

Il politolog Nenad Stojanovic vesa plirs avantatgs: El craja ch’il pievel haja pers la confidenza en ils politichers e lur opiniuns, cura ch'i va per votaziuns. Il rapport possia dar in’autra vista neutrala sin la chaussa. A la proxima votaziun federala il favrer, vegnan ins a vesair sche la nova metoda ha success.

