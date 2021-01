I saja ussa temp da far suandar fatgs ils pleds. Uschia la regenza da la citad da Losanna a chaschun da la preschentaziun dal plan per il clima. E sco emprim duai la mobilitad daventar pli ecologica, di Grégoire Junod, il president da la citad.

«Ademplir las pretensiuns da la cunvegna da Paris pretenda oz da decider mesiras strictas e quai è era l'idea dal plan per il clima che nus preschentain. E igl è cler che quai succeda era tras reducir la mobilitad individuala. In tema che fatschenta tut las citads da l’Europa.»

Dapli traffic public e velos

In sguard sin las cifras mussa ch'il traffic motorisà individual a Losanna è responsabels per 1/4 da tut las emissiuns da CO2. Enfin en diesch onns duai quella part pia svanir. Per cuntanscher la finamira vul la regenza augmentar l'attractivitad dal traffic public ed era reducir ils pretschs dals bigliets ed abunaments. Sper quai vul ella engrondir las zonas da peduns e promover il traffic da velos.

Mo quels plans fruntan era sin resistenza. Per exempel da Xavier de Haller da la secziun vadaisa da l’Automobil Club da la Svizra.

«Tenor noss manegiar n’èsi betg pussaivel da realisar quai scumond perquai che la citad n’ha gnanc las cumpetenzas da scumandar l'access a tscherts tips da vehichels ch’èn lubids e correspundan a las perscripziuns federalas.»

Che quai saja uschia conferma la regenza da la citad. Els veglian dentant far squitsch tar la Confederaziun per che las citads survegnian en quella chaussa dapli cumpetenzas. Mo quai dovri ses temp.

Plan na cuntenta betg la giuventetgna dal clima

Memia bler temp crititgescha il moviment da la giuventetgna dal clima. Anc l'onn passà haja la regenza municipala annunzià da reducir gia il 2030 tut las emissiuns da CO2 sin nulla, ussa per 20 onns pli tard. Els sajan perquai tuts manzasers, di il pledader dal moviment, Steven Tamburini.

«Tuttas mesiras che vegnan proponidas, cunzunt era quellas a lunga vista na tanschan betg e na resguardan betg la dimensiun da la sfida cun la quala nus essan confruntads. Nus n’essan betg qua per dir ‘Gea, engraziel'. Ussa stuain nus far in sigl enavant, cumenzar a currer, uschiglio è tut pers.»

Mesiras nunrealisticas per ils ins, pass memia temelitgs per ils auters. Cler è ch’il plan per il clima pretenda investiziuns da pliras milliardas mo che quel pudess far da Losanna l’emprima citad svizra senza traffic da vehichels a motor privats. Mo la fin finala ston ils abitants decider en chaussa e quai probabel el decurs da l’auter onn.