Neuschatel tutga tar ils chantuns da pionier en il sectur da l'e-voting. Dapi il 2005 han els fatg 40 tests e maina gì in problem.

E-voting è in success a Neuschatel

Anc vai passa duas emnas enfin la dumengia da votaziun dals quatter da mars. Per Pascal Fontana, il vicechancelier dal chantun da Neuschatel rutina. Era quai che pertutga il votar electronic. Igl è era gia la 41avla giada ch'els fan quai a Neuschatel. Entschet cun ils emprims tests dad e-voting han els il 2005, ensemen cun Genevra e Turitg. E la bilantscha è fitg positiva. «I funcziunescha. Nus n’avain mai gì in problem. Plinavant avain nus adina dapli persunas che sa participeschan a la votaziun electronica. E quai da tuttas categorias da vegliadetgna. Giuvens sco era pli vegls.»

Chantun piunier

Il 2005 eran quai anc 1’000 persunas, oz dumbrian els da quai da 8’000 che voteschian a moda electronica, quai ch'èn ca. 16% da tuttas vuschs. Quai na tuna betg da bler. Ins na dastga dentant betg emblidar ch'i sa tractia anc adina mo da tests nua che mo quels dastgan votar a moda electronica sch'els èn s'annunziads tar l'administraziun. Ultra da quai restrenscha la Confederaziun il dumber da participants sin maximal 30% da la populaziun cun dretg da votar.

Pascal Fontana è persvas ch'il dumber da persunas che dovrian l'e-voting vegn anc a crescher ils proxims onns. Quai en emprima lingia pervia dals giuvens. «Els èn ina generaziun da smartphone ed han tablets. E la votaziun electronica lubescha ad els da sa participar a moda fitg simpla a las votaziuns ed elecziuns.»

Process transparent e segir

Discussiuns pervia da la segirtad da l’eVoting n'haja strusch dà en il chantun da Neuschatel, di Fontana. Quai haja segiramain er da far cun il fatg ch'i n’haja mai dà incaps tar ils tests. Ultra da quai collavurian els dapi l'entschatta cun l'interpresa SCYTL, il numer in sin quest sectur e ch'è er partenaria da la Posta Svizra. Plinavant hajan els adina guardà dad esser uschè transparents sco pussaivel, era visavi la politica. Tar mintga test sajan almain dus deputads integrads en il process da la votaziun electronica. Là nua ch'i va da crear las urnas electronicas e da silsuenter dumbrar las vuschs. «Quellas lavurs èn pia totalmain transparentas. E la politica sa far la segira che la votaziun è secreta da l'entschatta enfin la fin e che tut funcziunescha senza incaps.»

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Grischun E-voting per il Grischun

Ch'er il Grischun haja decidì dad ussa accelerar l'introducziun da l’e-voting legra Pascal Fontana. Ils 40 tests ch'els hajan fatg cun success el chantun da Neuschatel mussian ch'i sa tracti d'in sistem en il qual ins dastgia avair confidenza. El saja perquai persvas ch'ins stoppia ussa s'engaschar en quest sectur. Quai betg il davos er en l'interess da nossa democrazia.

