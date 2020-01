«Gmües-Esel», il pitschen studio da fitness da Thomas Wieland a Berna fa diever da l’energia che vegn producida durant far fitness. El ha bajegià enturn ina stanza da sesida e plazzà là quatter maschinas da far fitness, bajegiadas enturn per mular tirc tar pulenta e pressar ravun tar ieli.

Quest pitschen studio nua che maximalmain quatter persunas a la giada pon trenar, è datiers da la staziun da Berna. Là po la glieud trenar sin maschinas da fitness ch’igl inschigner ha cumprà en la brocki e bajegià enturn. Uschia na va l’energia producida durant far sport betg a perder, mabain nizzegiada per far ieli, pulenta u auter graun, declara el envers il radio SRF.

Legenda: Il mulin per moler tirc a pulenta ed auter graun. SRF, Yvonne Hafner

«I na va betg per far gudogn!» - Thomas Wieland

Mintgin che vul dastga ir a far sport en quest studio tut spezial. Ins sto mo s’annunziar via in chalender online, ed il far sport è vitiers anc gratuit. Tgi che vul dastga perfin prender a chasa in quart da quai ch’el ha producì durant far sport.

Legenda: Ina da las visitadras ch'è gist vid moler pulenta. SRF, Yvonne Hafner

Sensibilisar la glieud

Per Thomas Wieland èsi impurtant da sensibilisar la glieud e da far cler ad els, che nus pudain far massa chaussas sez e n’essan betg dependent da concerns da vivonda. El vul che la glieud sa puspè dapli da la vivonda da basa, co ir enturn cun ella e co plantar sez ella.

Suaditsch e vivondas – wää?!

In inspectur da victualias ha visità ses studio e ditg ch’el stoppia almain prender ora il tarpun e metter plexiglas enturn ils mulins e las pressas per ch’il suaditsch na vegnia betg vid las victualias. E lura na saja quai betg in problem pervi da l’igiena.

RTR actualitad 11:00