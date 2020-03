A la societad cooperativa Provins stat l'aua fin al culiez. Tenor la gasetta Walliser Bote ha l'interpresa daivets da varga 50 milliuns francs ed il concurs na saja betg sclaus. E lez fiss fatal. Betg mo per ils viticulturs vallesans, mabain per l'entira branscha.

Provins – «to big to fail»?

Cun 10 pertschient da la producziun da vin svizra è Provins numnadamain il grond da la Svizra. Sche quel giess en paglia èsi da spetgar ch'il vin els tschalers da la societad vegniss vendids sut pretsch, quai che avess era consequenzas negativas per tschellas regiuns da vin, era per il Signuradi.

Vin ha Provins anc ina massa els tschalers. Quai ch'è era ina da las raschuns pertge che la cooperativa ha problems. Pervia da la racolta da record dal 2018 èn ils butschins da vin anc adina emplenids enfin sisum. Quai betg il davos perquai che la cooperativa è obligada da cumprar tut las ivas da ses commembers. Mo ils Svizzers baivan adina pli pauc vin e cun la vendita en l’exteriur na giaja era betg uschè bain. I mancan uschia entradas. E quai sentan lura puspè ils viticulturs. Betg tuts han survegnì ils daners per lur racolta da l’onn passà.

Maletg 1 / 3 Legenda: Betg mo ina soluziun per ils problems finanzials - Otmar Hofer, il directur da la Provins. Keystone Maletg 2 / 3 Legenda: Vul cun la Provins avair in meglier access als viticulturs dal Vallais - Christian Consoni da la Fenaco. Keystone Maletg 3 / 3 Legenda: Provins a Sion è il pli grond producent da vin da la Svizra. Keystone

Nizzegiar sinergias

Provins saja pia propi en difficultads. Ils responsabels èn perquai ids a la tschertga dad in partenari - ed han ussa era chattà in. La societad cooperativa Fenaco che ha sia sedia a Berna e che posseda tranter auter las stizuns dal Volg e da la Landi. Per Otmar Hofer, il directur da la Provins, porta quai pass bler dapli che mo ina schliaziun per ils problems finanzials dal producent da vin.

Fenaco porscha a nus sco partenari era ina pussaivladad da distribuziun naziunala. Qua spetgain nus schon era dapli vendita.

Fenaco da sia vart è pronta da surprender tut ils daivets da la Provins. Persuenter duai lezza vegnir transfurmada en ina societad anonima vid la quala la Fenaco tegn 70 pertschient. Il rest vegn repartias sin ils societaris da la Provins. In'investiziun che rendia era per els, di Christian Consoni da la Fenaco.

Cun la DiVino SA collavurain nus direct cun ils viticulturs da la Svizra Orientala. En la Svizra Occidentala n’avain nus anc betg gì questa collavuraziun. Là avain nus stuì guardar cun martgadants da vin. Grazia l’investiziun en la Provins pudain nus ussa collavurar direct cun ils viticulturs.»

Quai che ha lura natiralmain era per consequenza ch'els pon uschia negoziar megliers pretschs.

Societaris ston decider a scrit

In crutsch ha l'entira fatschenta dentant. Fenaco surpiglia la Provins mo lura sch'ils societaris èn d'accord da stritgar l'obligaziun da surpigliar l'entira racolta dad els. Per decider quai ston 2/3 dals bun 3200 societaris da la Provins esser d'accord. Pervia dal coronavirus na vegni dentant betg a dar sco previs ina radunanza generala extraordinaria ils 14 d’avrigl. Mintga societari duai dar giu sia vusch a scrit.

Gronda letga che da dir gea a la surprendida tras la Fenaco n’han els dentant betg. L'alternativa fissi mendra hai gì num da vart da Provins. I restass lura probabel mo anc il concurs.