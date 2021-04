Dapi decennis visitan commembras e commembers da famiglias roialas la Svizra. Per exempel era il Grischun. A Claustra è il prinzi Charles adina puspè da vesair sin ils skis. Ils viadis dals roials ed ils fastizs en Svizra tematisescha in'exposiziun a Sviz, en il Forum per istorgia svizra.

Saja quai per vacanzas, visitas uffizialas ni occurrenzas sco il WEF. Royals vegnan adina puspè en Svizra. E las visitas roialas chaschunan per gronda attenziun. Uschia è adina era ina schurma fotografas e fotografs a Claustra, sch'il prinzi Charles da la Gronda Britannia va cun skis. Adina puspè vegn el cun autras commembras e commembers da la famiglia roiala a giudair la naiv en il Grischun.

Ina visita è perfin stada in mument clav en la vita dal prinzi. Sin ina tura ha la gruppa cun il prinzi Charles chaschunà ina lavina nua ch'ina persuna è morta, il link avra en ina nova fanestra. Suenter questa visita en Svizra èn Lady Diana e Prinz Charles sa separads.

Igl è interessant che nus Svizras e Svizzers che dain gronda paisa a la democrazia – essans fascinadas dal cuntrari, da la monarchia.

Dentant n'ha la Svizra betg mo laschà enavos fastizs tar ils roials, fastizs da quels datti era da chattar en Svizra. Il num da la Queen Victoria ornescha in bastiment ed in hotel – ma era il «Victoriaplatz» engrazia ses num a la regina da la Gronda Britannia d'antruras. Per la regina Astrid da la Belgia han ins construì ina chapella a Küssnacht am Rigi, là nua ch'ella è morta tras in accident cun auto. L'exposiziun roiala è da vesair enfin october a Sviz, il link avra en ina nova fanestra.