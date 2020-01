Al lai da Genevra è l’atmosfera pulit tendida il mument. La culpa è in project per construir in’autostrada, e quai da la vart franzosa dal lai. La regenza da la citad da Genevra vul exnum impedir quella. Per ils vischins franzos in affrunt.

Anc mez december era tut bun. Cun grond pump e festa han Genevra e ses vischins franzos inaugurà il «Léman Express», la pli gronda rait da tren regiunal sur cunfin da l'Europa. Sin il tschancun da 230 km collia ella 45 staziuns ed uschia ils chantuns Vad e Genevra cul departament Haute-Savoie da l'autra vart dal Lac Léman (Lai da Genevra).

Grazia a quell'investiziun da 1,8 milliardas francs duain las vias genevrinas vegnir distgargiadas dals millis autos dals frontaliers che vegnan mintga di a lavurar ella metropola. Mo gist quella finamira vesa la regenza da la citad da Genevra ussa periclitada.

Legenda: L'autostrada nova da 16 km custa da quai da 200 milliuns euros e duai vegnir construida parallel als binaris dal Léman Express. RTS

Ils 24 da december ha la regenza franzosa a Paris numnadamain dà glisch verda per la construcziun dad in'autostrada da tschai maun dal lai. Quella duai colliar las vischnancas Machilly e Thonon-les-Bains. Il project custa passa 200 milliuns euros. L'autostrada da passa 16 km e che duai vegnir averta en quatter onns duai vegnir construida pli u main parallel als binaris dal Léman Express.

L'autostrada na fa betg senn

Per il cusseglier da la citad Rémy Pagani in project che na fa insumma betg senn e che concurrenzescha il transport da persunas bler pli ecologic cun il Léman Express.

Legenda: Ha pauc gust ch'ils vischins franzos vulan far concurrenza al Léman Express. Il cusseglier da la citad da Genevra, Rémy Pagani. Keystone

«Nus avain investì blers daners el Léman Express, quai per ch'ina buna part da las 150'000 persunas che penduleschan mintga damaun a Genevra prendan il tren. Ed ussa hai tuttenina num che 150'000 persunas duain vinavant prender l'auto ed uschia cuntinuar a stuppar las vias da la citad.»

Per impedir la construcziun da l'autostrada ha la regenza da la citad da Genevra decidì, ensemen cun organisaziuns per la protecziun da l’ambient e gruppas localas, d'inoltrar in recurs al Conseil d’État, la dretgira administrativa a Paris.

Intervenziun nungiustifitgada?

Nagina chapientscha per las temas e per l’agir da Genevra ha il president communal da Machilly, Jacques Bouvard. Ils genevrins sajan gea gnanc pertutgads da quai project. «Per mai è quai in'intervenziun nungiustifitgada en in project che cumenza e finescha sin territori franzos e che pretenda dad els era naginas contribuziuns finanzialas.»

Legenda: Il transport en il Léman Express ed il transport cun l'auto sin la l'autostrada nova sajan cumplementars di Jacques Bouvard, il president communal da Machilly. RTS

Quai vesa Rémy Pagani in pau auter. «I dat qua ina clera cuntradicziun tranter las tschontschas da vulair proteger il clima dad ina vart e da l'autra da anc oz vulair construir novas autostradas.»

Quai na saja lura schon betg uschia, respunda Jacques Bouvard. Betg tuts possian prender il tren per ir a Genevra ed era betg tuts possian prender l'auto ni seser sin il velo per far il viadi. Tren ed autostrada sajan perquai instruments cumplementars, di el.

Project pudess sa retardar

Mo anc n’èsi betg uschè lunsch. Ils proxims pass èn ussa en ils mauns dals giurists. Il project da l'autostrada pudess perquai sa retardar, ni sco gia tar in sumegliant project avant prest 20 onns, insumma betg vegnir realisà. Quai che fiss ord vista da la citad da Genevra probabel la meglra varianta.

