Clans, crisas e votaziuns – cun in gieu vul Avenir Suisse promover la discussiun davart il futur da la Svizra.

Gieus da telefonins n’èn betg propi il metier d’Avenir Suisse, il think-tank da Turitg. Els s'occupan en emprima lingia dal futur da la Svizra, analiseschan e perscruteschan trends e sviluppeschan strategias. Quai cun il gieu saja stada in'idea en connex cun il giubileum da 20 onns, di Lukas Rühli, econom e il responsabel per il gieu tar Avenir Suisse.

Normalmain communitgain via studis, referats ni che nus organisain eveniments. Nus vulevan ussa simplamain ina giada avair in nov product. La fin finala essan nus sa decidids per quest mobile game.

5 clans – 5 resursas – 5 finamiras

L'idea dal gieu «Democratia – The Isle of five», ch’ins po dal reminent era giugar per rumantsch, è simpla. Sin in'insla che sumeglia in pau la Svizra vivan tschintg clans, mintgin ha sias spezialitads. Ils Globos èn commerziants, ils Novatars èn inventaders, ils Admins miran che tut marscha endretg, ils Tellis èn conservativs ed ils Vertis vivan datiers da la natira.

Maletg 1 / 6 Legenda: Sper tudestg, franzos, taglian ed englais pon ins era giugar per rumantsch. RTR Maletg 2 / 6 Legenda: Tschintg clans vivan sin l'insla. Mintgin cun sias preferenzas. RTR Maletg 3 / 6 Legenda: Motivar l’agen clan cun in smiley verd ni converter in avdant dad in auter clan? Tgenina è la meglra strategia? RTR Maletg 4 / 6 Legenda: Las votaziuns regularas èn in impurtant element dal gieu. Duain ils dretgs umans duain era valair per ils animals? RTR Maletg 5 / 6 Legenda: Ils resultats da las votaziuns han influenza sin la capacitad da rimnar resursas. Dal tut cuntents n'èn ils Vertis betg. RTR Maletg 6 / 6 Legenda: Victoria! Ils Vertis han gudagnà!! RTR

Mintgin dals enfin tschintg giugaders maina in da quels clans ed emprova d'augmentar lur bainstar e da realisar l'atgna agenda politica. Influenzar po mintga giugader quai cun motivar l'atgna glieud ni cun converter persunas d'in auter clan. Gudagnà ha quai clan che ha a la fin las pli bleras resursas.

Catastrofas e votaziuns

I dat però era influenzas d’ordaifer. Eveniments sco erupziuns da vulcans u perscrutaziuns scientificas. E lura datti da temps en temps votaziuns. Per exempel: Duain ils dretgs umans era valair per ils animals, duai vegnir bajegià in mir enturn l'insla u duai l'insla far part a l'uniun insulana? Tgi che gudogna las votaziuns rimna pli spert resursas.

Quels eveniments e las votaziuns sajan atgnamain il pli impurtant dal gieu, di Lukas Rühli.

Ils temas han adina da far cun la realitad. En il meglier cas procuran quels eveniments e las votaziuns durant u suenter il gieu per discussiuns a la tabla da gieu. Sch’ins sa dumonda, pertge che questa votaziun ha gì quella consequenza per mai.

Concurrenza u cooperaziun

Ed il gieu mussa era ch’i dovra in tschert equiliber tranter ils clans. Perda in clan numnadamain tut sias resursas è il gieu a fin e nagin ha gudagnà.

Quai è era part dal sistem svizzer. Nus avain ina democrazia da concordanza e nus savain ch’i va mo ensemen. Quai spiert da cooperaziun vulevan nus era en il gieu. La finamira è da gudagnar, ma i va era persuenter da guardar che nagin va a frusta.

Il gieu duai pia motivar da far patratgs e discutar davart il futur da la Svizra. E quai fa «Democratia – The Isle of five» a moda simpatica e cun ina buna presa umor.