100 milliuns dal milliardari e mecen Hansjörg Wyss per la «Wyss Academy for Nature» duain gidar da franar la midada dal clima cun tschertgar schliaziuns ecologicas.

Franar la midada dal clima, quai è la finamira da la «Wyss Academy for Nature». Sin l'entir mund, en l'entira Svizra ed er en la Surselva Bernaisa. Responsabel per quella regiun è Olivier Jacquat. El lavura dapi l'avust per il project ed ha a disposiziun 30 milliuns francs per ils proxims 10 onns. Las ideas èn gia avant maun, per exempel procurar persuenter che maschinas da pista lavuran neutral al CO2 cun energias regenerablas u cun projects ensemen cun hotels per evitar foodwaste.

Ideas che duain midar il mund

Quai èn dentant plitost projects che pertutgan be la Surselva Bernaisa. In'ulteriura idea è betun reciclà. Producir betun dovria numnadamain fitg blera energia e produceschia er fitg bler CO2. Perquai fissi tenor Olivier Jacquat bun da duvrar e reciclar il betun ch'è gia avant maun.

Ideas datti pia avunda, mo trais mais suenter che Olivier Jacquat ha cumenzà. En trais fin quatter onns duain ils emprims projects a Berna esser realisads – cun la finamira che las ideas van lura or en il mund, uschia che tuts pon profitar.