Giuven, frestg, e tut auter che quai ch'ins spetga da la Baselgia catolica. Uschia sa preschenta l’emprim video da URBN-K sin Youtube. I saja fitg impurtant che la baselgia chattia era in access a quest mund digital di Simon Brechbühler, il maina project da URBN.K ed in dals trais moderaturs dal canal da Youtube. «Nus avain savens l’impressiun che la lavur da baselgia a favur dals giuvenils duess purtar enavos els en il servetsch divin da la dumengia. Mo quai n’è betg nossa finamira.»

Legenda: Romina Monferrini, Simon Brechbühler e Jana Hitz - il team da moderaziun da URBN.K. URBN.K

Bleras giuvnas e blers giuvens sa fatschentian cun dumondas davart la vita ed era da la cardientscha e sajan a la tschertga da respostas. Savens en il ravugl da collegas ed amis ch'els inscuntrian era sin ils chanals da social media sco Facebook u Instagram ubain er sin la plattafurma da videos Youtube. E sch’els possian esser preschents là e dar cun ad els insatge, lura saja quai la furma actuala, co ch'els survegnian infurmaziuns e respostas e betg il seser en baselgia e tadlar, tge ch’il plevon raquinta.

Da gigina enfin influencer

In enfin dus videos vulan els publitgar mintg’emna sin lur chanal URBN.K. Intervistas cun persunas giuvnas activas che han da dir insatge, che raquintan da lur vita e da lur sfidas, temas che han da far cun il mintgadi u er reportaschas d'eveniments e schabetgs en la regiun da Turitg. E tut quai betg mo ord vista religiusa, accentuescha Simon Brechbühler e raquinta dal tema ch'els han planisà per mez favrer. Il far gigina. D'ina vart duai dar infurmaziuns davart il desister en tuttas furmas, da l'autra vart veglian els era crear ina sort moviment da gruppa, ina community.

Legenda: Producì vegn a moda professiunala, cun pliras cameras... URBN.K

«Ins po s’annunziar tar nus e far gigina ensemen cun nus. Sur las medias socialas restain nus lura en contact e passentain il temp da gigina ensemen, nua che nus barattain ideas ed experientschas en il chat. I dat era in blog.»

Betg missiunar mabain porscher impuls

I na giaja betg ad els per missiunar, accentuescha Simon Brechbühler. La baselgia stoppia dentant far in pass viadora, sa confruntar cun la realitad da viver da la glieud enstagl da mo tgirar las tradiziuns. Quai na saja betg adina mo empernaivel, i dettia era resistenza e critica. Els da la baselgia urbana enconuschian quai.

«Nus essan era gia stads a la Street Parade, a la Pride u er al Zürifest. Nus stuain ir en l’offensiva e sa confruntar cun las dumondas criticas.»

Legenda: ... en l'agen studio a Turitg. Simon Brechbühler en discurs cun l'influencera Jana Highholder URBN.K

Sia finamira saja da porscher in access nuncumplitgà, luc e cunzunt era legraivel a dumondas da la vita e da la cardientscha. In lieu per barat ed inscunter en il mund virtual.