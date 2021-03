En Svizra crescha l'unda da pachets. Varga 180 milliuns pachets èn vegnids transportads en il pajais. Entras la pandemia saja la materia prima per producir chartun, il palpiri – vegnì pli chars, e quai per bun il dubel.

Tenor Andreas Zopfi il manader da fatschenta da l'uniun tetgala d'economia da pachetadis, sajan ils pretschs vegnids chatschads ad aut artifizialmain. Il palpiri saja gia daditg stà memia bunmartgà ed ì era da quintar ch'ils pretschs vegnian a s'augmentar. En l'exteriur sajan bleras firmas vegnidas en las stretgas ni crudadas ora. Entras la pandemia saja er pli e pli pauc chartun e palpiri vegl turnà en ils recicladis.

Pli auts precis per il palpiri e damain chartun, la finala pudessia quai avair in effect per il pretsch dal product ed uschia influenzar il consument. Zopfi manegia dentant era ch'il martgà vegnia puspè a sa revegnir.