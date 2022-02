Sche jau aud il pled ‘samurai’, lura hai jau immediat in maletgs el chau. Umens cun spadas, guerriers giagliards, loschs e virtuus. Uschia sco quai ch’ins enconuscha els da numerus films e bleras serias. Mo quai saja cunzunt in maletg idealisà, che haja mo per part da far cun la realitad da lez temp. Quai di Alban von Stockhausen, il curatur da l’exposiziun ‘Mitos Samurai’ el Museum istoric da Berna.

La finamira da l’exposiziun saja lura era da rumper si in pau quels clischés e da perscrutar quai che stat era anc davos il mitos samurai.

Jau muss ils samurai era sco poets e filosofs. Ed era sco figuras tragicas en tschert temps cura ch’els n’avevan nagut da far ed han fatg daivets. Jau muss els era en il connex da la cultura moderna dad oz nua ch’ins dovra adina puspè quellas figuras dad erox

Invista en in mund ester ed exotic

Cun passa 200 objects mussa l’exposiziun in maletg vast da l’era dals samurai che ha cuzzà dal 12. enfin il 19. tschientaner e che ha influenzà l’istorgia dal Giapun enfin il temp present. Da las flurs da tscharescha che stattan per la vanitad da la vita, sur armas e spadas enfin tar ils cuirass, las chapellinas e mascras.

Sur tut schai ina tempra exotica che lai perscrutar cun grondas marveglias las istorgias davos ils objects exponi. Objects che fan endament a nus che betg tut è adina uschia sco quai ch’ins ha l’impressiun sin l’emprima egliada.

En ina stanza avain nus trais chavaliers che galoppeschan cun lur chavals. Sch’ins guarda lura pli exact sin las chapellinas lura ves’ins che quai n’èn betg chapellinas per la guerra, mabain ch’ins vesa là divinitads budisticas ni creaturas da la mitologia schintoistica

Bildergalerie

1 / 6 Legenda: Adrian Camartin / RTR 2 / 6 Legenda: Adrian Camartin / RTR 3 / 6 Legenda: Adrian Camartin / RTR 4 / 6 Legenda: Bernisches Historisches Museum, Bern 5 / 6 Legenda: Adrian Camartin / RTR 6 / 6 Legenda: Alban von Stockhausen, il curatur da l'exposiziun. Bernisches Historisches Museum, Bern

Gist las monduras e las chapellinas che vegnan mussadas cuntegnan blers simbols, segns ed elements che raquintan istorgias davart la cultura ed era davart la persunalitad dal possessur. Tut auter che las monduras unifurmas da lez temp tar nus en l’Europa.

La funcziun saja era stada in’autra, di Alban von Stockhausen. La gronda part dals exponads dateschian dal temp dad Edo, dal 17. enfin il 19. tschientaner. Ina perioda paschaivla, senza gronds conflicts e contacts cun l’exteriur.

Da quest temp n’eri betg pli impurtant ch’il cuirass protegia bain mabain tge persuna nobla ch’è sin viadi. Bleras chapellinas che nus mussain en l’exposiziun èn fatgs da massa da palpiri e n’avessan betg pudì proteger en ina battaglia damai ch’ellas duevan en emprima lingia represchentar

L’exposiziun ‘Mitos Samurai’ procura uschia adina puspè per surpraisas ed invistas en ina cultura estra che lai reveder l’agen maletg ch’ins ha dals samurai, dals guerriers giapunais, ch’eran dapli che mo umens cun spadas.