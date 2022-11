Tschertgà chapitanias per il Rain

Il Rain è il portal maritim da la Svizra. E sin il Rain marscha ina massa. Sin la part dal Rain tranter Basilea e Rotterdam è il traffic uschè spess sco sin nagin auter flum dal mund. Passa 10'000 bastiments èn immatriculads sin il Rain che transportan persunas e cunzunt er rauba dal flum si e giu. E sin quels bastiments lavuran pliras 10'000 persunas, da mariners sur maschinists enfin chapitanias. Ma la branscha ha in problem. Pli e pli fitg manca la glieud. Las societads da navigaziun ed ils ports tschertgan urgentamain persunal. Empruvà da svegliar interess per ina carriera sin ils bastiments ha la branscha per exempel a chaschun da l'exposiziun da professiuns a Basilea.

Melanie Farner ha 15 onns ed avant circa trais mais ha ella cumenzà ses emprendissadi che n’è ussa betg gist uschè derasà en Svizra. Ella vul daventar chapitania. Il proxim viadi va da Basilea dal Rain giuadora a Rotterdam. Gist quest esser sin viadi plascha a la giuvna.

Quai è ina professiun cun fitg blera variaziun. Ins è sin viadi, vesa bler ed inscuntra blera glieud interessanta.

Persunas sco la Melanie Farner èn il mument fitg tschertgadas. La raschun: A las societads da navigaziun ed er als ports mancan il persunal qualifitgà. Quai conferma Florian Röthlingshöfer, il directur dals Ports dal Rain svizzers.

Raschuns per la stretga da persunal dettia pliras. Per l'ina dettia oz dapli bastiments d'hotel sin il Rain. Entant dumbrian els passa 200 cruscheras che viageschian sut la bandiera svizra dal Rain si e giu. Da l’autra vart dovran er ils bastiments da vitgira persunal nov, agiunta Manuela van Zelst Stotz da Unibarge, in'interpresa che transporta cun lur bastiments ieli e carburants sin il Rain.

I dat adina dapli bastiments novs sin il Rain. Ultra da quai na vegnan ils bastiments vegls betg demolids. Il dumber da bastiments ed uschia er il basegn da persunal crescha uschia adina vinavant.

Vegn vitiers ch'in grond dumber da chapitanis e mariners che lavuran oz sin ils bastiments cuntanschian ussa la vegliadetgna da pensiun. Quellas forzas vali da remplazzar.

E perquai saja impurtant d'investir en la furmaziun, di Florian Röthlingshöfer. La branscha haja gist modernisà la scolaziun dal spezialist nautic e da la chapitania. Ussa stoppian ins anc far pli enconuschent quellas professiuns nauticas che sajan fitg interessantas. La branscha ed er ils Ports dal Rain svizzers hajan lantschà ina campagna correspundenta.