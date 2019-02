Da Berna a New York, vinavant vers Kenia, lura Bangladesch e Brüssel ed uschè vinavant fin ch’ins sa platga puspè a Berna. Il fotograf Peter Klaunzer ha vulì documentar uschia in onn presidial ed ha accumpagnà Alain Berset l'onn passà. Ils purtrets èn uss da vesair en in’exposiziun a Berna.

In onn penda vid la paraid. L'onn presidial da cusseglier federal Alain Berset ord la perspectiva dal fotograf Peter Klaunzer. Ensemen essans a l’exposiziun en il Kornhausforum a Berna. E svelt sa bada che per Peter Klaunzer èsi in lieu plain da memorias ed istorgias.

El stat airi davant in purtret che mussa ina matta malsauna ed impedida che tutga la blutta dad Alain Berset. Il fotograf raquinta cun in rir: «La matta aveva vis Berset, sa focussada mo sin il chau e cumenzà a batter sin la blutta». Cun uffants haja quai dà adina puspè muments da bellezza di Klaunzer.

Legenda: In inscunter cun la matta Hanna il di dals malsauns. Keystone / PETER KLAUNZER

Tranter 80 e 90 dis ha il fotograf oriund dal Principadi dal Liechtenstein passentà cun l'anteriur president da la Confederaziun. Mintgatant mo in pèr uras – mintgatant in pèr dis. E la pli gronda sfida era da s’integrar en il team dad Alain Berset. Quai saja però reussì bain, uschiglio na fissi betg gartegià da far quels purtrets che hai pudì far.

Muments che restan

Reglas hai dà mo 2 da la vart dad Alain Berset: Ses uffants n'ha Klaunzer betg dastgà fotografar ed il team enturn Berset avess gì il dretg da veto. Quel n'hani dentant betg duvrà, raquinta el entant ch'el maina tar il proxim purtret. Igl è in purtret dad in mument spezial per il fotograf. Igl è da vesair persunas da Securitas che avran involuntarmain las barrieras da segirezza per Alain Berset. La fotografia è dal champ da fugitivs dals Rohingya en il Bangladesch.

«Quai era organisà uschia che il president veseva mo da lunsch ils fugitivs. Ma el vuleva ir a discurrer cun la glieud. Ils Securitas na vulevan betg laschar far quai per raschuns da segirezza. «Ma Berset ha insistì», di Klaunzer.

Legenda: Il cusseglier federal ha insistì enfin ch'el ha pudì discurrer cun ils fugitivs a Bangladesch. Keystone / PETER KLAUNZER

La segirezza saja en general adina stada ina sfida. Era per el sco fotograf, di Klaunzer avant in purtret cun 7 bodyguards che controllavan mintga pass da l'anteriur president da la Confederaziun durant ina visita en Kenia. «Sco fotograf èsi empurtant che jau ma preschent adina als responsabels per la segirezza e vai bun cun quels. Sche betg, lura ma schmatgani davent ed jau poss emblidar da far fotografias.»

Legenda: Per la segirezza èsi procurà cun 7 bodyguards a Nairobi en la Kenia. Keystone / PETER KLAUNZER

Muments manchentads

Era sch'i haja funcziunà cun las persunas da segirezza, haja quai dà auters muments che il fotograf da 51 onns avess gugent documentà. Dentant i n'è betg reussì: «A New York eran nus en colonnas, nus eran en retard per in termin. Jau sesev en in auto davos la limusina dal president. Tuttenina ves jau ch'el banduna la limusina e cumenza a currer giud via entamez New York. Jau vai pachetà mias cameras, sun svelt ì ora e currì suenter. Ma il president era pli svelt. Putgà, quai fiss stà in bel mument da tegnair ferm.»

Muments che fascineschan

Però da New York piglia Peter Klaunzer era bunas memorias cun el. In purtret dad el è ì viral. Alain Berset che sesa giu plaun davant la sedia da l'ONU e va tras documents. In pèr dis suenter che la fotografia era en la banca da datas, ha il fotograf vis che questa foto ha chaschunà discussiuns en l'Africa: «Il president da la Svizra, dal pli ritg pajais, che sesa giu per terra tut persul e lavura. Da quels commentaris hai dà.»

Legenda: Alain Berset che studegia ils documents durant ina curta pausa a l'assamblea federala da l'ONU a New York. Keystone / PETER KLAUNZER

Schont spezial saja quai stà, agiunscha Klaunzer ch'ha fotografà il president da la Confederaziun sin incumbensa da l'agentura da novitads Keystone-SDA.

Suenter 1 onn ch'el ha mess en il focus Alain Berset, stat ussa el en il center cun l‘exposiziun. Sia vista, ses muments, documentads ed accessibels a la publicitad. Tant superbi sco Peter Klaunzer è da sia lavur, è'l pli gugent quel che decida la quadrascha.

L'exposiziun è anc da vesair enfin ils 2 marz 2019.

