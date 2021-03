En ils parcs da la citad da Turitg na dovr'ins betg pesticids. Quai saja in avantatg per las triflas. Ma era las vibraziuns en il terren procuran ch'i crescha trifla a Turitg. Saja quai ils trams ni ils trens u l'autos per las triflas èn quai bunas cundiziuns schi'l terrain trembla. «En l'Italia creschan las pli bleras triflas là nua ch'i dat ils terratrembels», di Thierry Garzotto envers SRF. In avantatg da la citad sajan era las temperaturas miaivlas, er quai promovia il crescher.

Emma chatta ina trifla suenter l'autra. Dentant sche Thierry Garzotto n'è betg svelt avunda maglia il chaun per part ellas. Ina giada haja Emma mangià durant ina, duas uras trifla per 600 francs, uschia Garzotto cun in rir. Dentant per mintga trifla datti era laud per Emma. Era in toc cucumera sco recumpensa.

Ord da l'archiv da SRF