Il New Orleans Jazz Train da Montreux

I suna tut quai che va. L’atmosfera en il New Orleans Jazz Train è fitg lucca, igl è in'atmosfera plain buna luna e plain ritmus. Igl è l'unic lieu al Montreux Jazz festival nua ch'i dat anc il Jazz da New Orleans.

Jazz da New Orleans en il tren 1:18 min, Actualitad video dals 13.7.2017

Las plazzas èn pli che occupadas en ils vaguns vegls e plitost stretgs da la viafier a roda dentada. La viafier maina da la staziun da Montreux che sa chatta sin 390 m.s.m. fin sil Rochers de Naye sin 2042 m.s.m.

L’idea dal tren da Jazz è naschida davos las culissas da la sala Stravinski. Il fundatur dal festival ed anteriur directur ha gì l’idea ensemen cun il voluntari, Niklaus Mani, che organisescha il tren.

« Claude Nobs era in grond fan da trens, uschia avainsa bunamain stuì vegnir sin l’idea da far in tal tren! » Niklaus Mani

Organisatur dal Jazz Train

Ditg e fatg: Oz van durant il festival da Jazz regularmain trens si e giu pel Rochers de Naye e quai cun mintga giada var 170 giasts internaziunals.

Niklaus Mani di ch'ils vaguns da tren savessan raquintar diversas istorgias. Per exempel ha in musicant ina giada pers ses dents cun sunar!

« Causa ch'igl è ina viafier a roda dentada squassi schon in pau en qua. Ed ina giada hai dà in “ruc”, ed in saxofonist ha pers ils dents entamez il tren. Quai è stà risadas. » Niklaus Mani

Organisatur Jazz Train

Cun u senza dents, ils musicants quels sunan e sunan ad in cuntin. Duas differentas bands èn en il tren - per mintga vagun in. Sunà vegni bundant in'ura per ir ensi, sisum la muntogna vegni sunà var duas uras, e lura puspè cun turnar. Per ils musicants saja quai in eveniment dal tuttafatg spezial.