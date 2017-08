Il pail dal leopard traglischa a Locarno

Per la 70avla giada sa mida Locarno en il mecca dals amaturs da film. In festival cun gronda tradiziun ch'ha adina chapì da s’adattar al temp ma ch’è malgrà quai restà fidaivel a ses spiert innovativ.

Ch’il festival dal film da Locarno po festegiar quest onn sia 70avla ediziun è d’engraziar ad ina pitschna gruppa d’amis dal film. Malgrà che la populaziun aveva en ina votaziun il 1946 ditg na ad in festival da film han els betg cedì ed han prendì sez enta maun la chaussa. Ils 26 d’avust dal medem onn ha lura gì lieu l’emprima ediziun dal «Festival internazionale del film». Quai sin il parc dal Grand Hotel Locarno. Sco emprim film è vegnì mussà «O Sole Mio», in film da spiunascha talian dal reschissur Giacomo Gentilomo.

Success e crisas

Dapi lura ha il festival adina puspè passentà temps interessants mo era turbulents. Ils onns 50 e 60 ha el profità da la popularitad dal film europeic, cunzunt dal film talian cun ils gronds reschissurs Fellini, Visconti u era Antonioni. Ils protests da l’onn 1968 han era laschà lur fastizs a Locarno. La direcziun dal festival leva prender si quest moviment ed ha midà concept. Betg mo film mabain era discussiun e debatta duevan avair plaz. La consequenza: Tumults e protestas e pervia da reducziuns da subvenziuns era in’emprima crisa.

Dapi il 1971 è la Piazza Grande il center dal festival dal film. Durant las sairas giaudan qua fin a 8'000 persunas l’atmosfera unica ed ils films che vegnan projectads sin la pli gronda taila da l’Europa.

PalaCinema e Gran Rex

Per l’ediziun da giubileum ha il festival fatg a sa sez regals. Uschia è vegnì renovà il vegl kino Rex, bajegià il 1966, che sa chatta en ina giassa laterala da la Piazza Grande. Las sutgas alvas èn vegnidas remplazzadas cun bellas sutgas cotschnas, la tecnica da projecziun e da tun è ussa sin il novissim stan.

E betg d’emblidar il Palacinema (Palazzo del Cinema), il nov center da l’administraziun dal festival. Or da l’anteriura scola ha l’architect spagnol Alejandro Zaera-Polo realisà in bajetg multifuncziunal. Sper ils biros dal festival e da la Cinémathèque Suisse engrondeschan trais kinos ed in’ustaria la purschida. Sin tetg è da vesair in’installaziun cun millis da bandieras dad aur che sa movan en il vent e fan endament il simbol dal festival – il muster dal pail dad in leopard.