Il WEF sparta Genevra

En Grischun è il WEF omnipreschent. Igl è quasi impussibel dad evitar la tematica. Sutsura è quai da l'autra vart da la Svizra: Per organisaziuns, bancas e concerns a Genevra saja quai in'emna speziala che vegnia persequitada, ma per la gronda part da la populaziun saja il WEF dalunsch davent.

Il WEF sco tal na saja betg preschent a Genevra, quai è il resun sch’ins dumonda ils Genevrins e las Genevrinas. Era sche il sez principal dal Forum mundial d’economia è situà a Cologny, ina vischnanca dasper la citad da Genevra. L'emna dal WEF saja là in'emna sco tut tschellas era, i na saja betg uschia sco en il Grischun, nua che tut vegn mess sin il chau ed ins inscuntra la polizia en mintga chantun.

Da discurrer dat il Forum mundial d'economia però tuttina. Ins stoppia però differenziar, di in um oriund da Turitg che lavura e viva a Genevra dapi 50 onns.

« Genevra sco martgà da finanzas, sedia da firmas ed organisaziuns internaziunalas persequitescha precis tge che capita a Tavau. Dentant ils auters n'interessa quai betg tant. » Genevrin



El sez saja fitg interessà. El lavura en la branscha da finanzas ed è sez stà pliras giadas al WEF. Ma la gronda part dals Genevrins e las Genevrinas na s'interessian betg per ils detagls dal WEF, baingea però per il WEF sco tal. Qua è la tenuta plitost sceptica. Ina dunna pli veglia di, ch'ella na chapeschia betg precis, tge che capita a Tavau, dentant na spetgia ella er betg resultats.

« Ils gronds e pussants dal mund vegnan ensemen per sa servir anc pli fitg dal mund. Per mai na datti betg insatge pli mal. » Genevrin



Ina dunna pli giuvna di, ch'ella haja duas vistas sin il Forum mundial d’economia. D’ina vart sajan las problematicas che vegnian discutadas impurtantas e da l’autra vart paria ad ella ch'i sajan mo là a discurrer per discurrer.

Fertant ch'ils ins vesan il WEF sco schanza per manar enavant il mund, vesan ils auters il forum sco lieu, nua ch'i vegn rinforzà in sistem che fa dapli donn che gudogn a la gronda part da la populaziun mundiala.

Trump è Trump

E plitost sceptics èn ils Genevrins e las Genevrinas che RTR ha inscuntrà per las vias da Genevra, sch'i va per la visita dal president american Donald Trump al WEF. Quai saja anc pli mal ch'il WEF sez, di ina passanta e l’autra manegia ch'ella na veglia betg vesair Trump, ella n'haja betg gugent el ed el duess meglier restar là nua che el saja.

« Jau chat impurtant ch'el vegn ad esser preschent, ma tge duess jau dir... Trump è Trump... » Genevrina



Ed in um enturn ils 40 agiunta, che quai saja ina mascarada totala, che in um sco Trump possia regnar sur dad in stadi uschè grond sco l’America.

Pervi da la visita dal president american saja il WEF stà quest onn in zic pli preschent a Genevra, congualà cun ils onns passads. Però las discussiuns sin las vias n'èn betg grondas, quellas vegnan fatgas davos ils mirs da las bancas, las organisaziuns e las firmas internaziunalas a Genevra. Per tut ils auters, resta l’emna dal WEF ina sco tut las autras.

