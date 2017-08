Ils «rasamäääääähers» da Basilea

Ellas na dovran betg benzin, betg electricitad ed ellas lavuran gugent. 30 nursas ha la citad da Basilea engaschà sco ortulans. Las nursas èn engaschadas sco segapastgets. E per mantegnair spazi da viver per insects e plantas èn ellas in enritgiment.

Las 30 novas collavuraturas da la citad da Basilea èn nursas che mangian gugent plantas spinusas, cunzunt ils murers han ellas fitg gugent. E da quels hai ina pluna sin la prada selvadia dal santeri Hörnli a Basilea, il pli grond santeri in Svizra.

Per l’orticultura sajan ils collavuraturs sin quatter chommas in grond agid di Patrick Goepfert da l’orticultura da la citad da Basilea. Per ils ortulans saja quai stentus da lavurar cun pastg selvadi e per las nursas saja quai in plaschair.

« Cun quai che las nursas lavuran spargnain nus resursas e pudain duvrar quellas en auters lieus. » Patrick Goepfert

Per la lavur che las nursas fan duvrassan quatter ortulans var tschintg dis. Las nursas dovran var 20 dis. En tut sa tracta quai d'ina surfatscha da 14’000 meters quadrat che vegnan elavuradas da las nursas.

Il pastg avant che la bescha va vi da la lavur…...e suneter la lavur.

Las nursas èn schizunt meglras che segapastgets, di il possessur da las nursas Michael Dieterle. Sche'ils ortulans seghian il pastg cun lur maschinas, sche lura vegn tut segà davent – era il spazi da viver per insects. Sche las nursas segan il pastg, lura stgaffeschian ellas spazi da vita per insects e plantinas.

« Grazia a las nursas po vegnir salvà spazi da viver per insects e plantas. » Michael Dieterle

Per l’ina laschan las nursas enavos excrements che procuran per novas plantas e per l’autra na maglian ellas betg tut, numnadamain mo quai che fa basegn e lascha uschia spazi per insects.

Dentant n'èn las nursas betg adattadas per pastgs cun plazzas da giugar ni auters pastgs che vegnan duvrads regularmain.

Las nursas ch’èn en acziun èn nursas da skudda. Quai èn nursas che prefereschan plantas spinusas e plitost murers. En tut ha Michael Dieterle 70 nursas da skudda – 30 en acziun per la citad da Basilea. Igl è ina razza che era avant curt temp periclitada da murir ora.

Michael Dieterle vul cun sia tratga mantegnair las nursas. Dentant ha el anc autras razzas da nursas. Per mintga pastg dettia la gista razza, di Dieterle: quai saja sco cun ils differents models da segapastgets. Prender a fit las nursas, po tgi che vul da Michael Dieterle.

